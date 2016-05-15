أخبار عاجلة

8 الصبح - رسالة صوتية من الفنان أشرف زكي ليوضح بيان نقابة المهن التمثيلية حول حادث الكنائس بالأمس -
8 الصبح - رسائل صوتية من الفنان عزت العلايلي والفنانة سهير رمزي حول تفجيرات الكنائس بالأمس -
8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
تصميم سرير أطفال بمؤثرات النوم في السيارات -
8 الصبح - مراسل dmc يوضح أخر المستجدات فى طنطا عقب إنفجار كنيسة مارجرجس بالامس -
هذا ما سيحدث لك اذا تناولت الزبادي بالليمون قبل النوم -
لا تهدر ماء الأرز بعد الطهي.. فوائده مذهلة -
8 الصبح - تقرير يحصد الهجمات الإرهابية التى تعرضت لها الكنيسة المصرية فى أخر 6 سنوات -
8 الصبح - مراسل dmc يوضح أخر المستجدات فى الأسكندرية عقب الحادث الإرهابي بالامس -
المالية تطرح سندات خزانة بقيمة 1.5 مليار جنيه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الإمارات العربية

رمز سري يعيق المركزي الليبي عن "كنز" القذافي

Google+ Print
رمز سري يعيق المركزي الليبي عن "كنز" القذافي رمز سري يعيق المركزي الليبي عن "كنز" القذافي

في قبو البنك المركزي الليبي في مدينة البيضاء، توجد خزنة مليئة بالعملات الذهبية والفضية تقدر قيمتها بـ 184 مليون دولار، إلا أن المسؤولين يجهلون الرمز السري لفتحها، بحسب "سكاي نيوز عربية".

الرمز المكون من خمسة أرقام، ليس بحوزة موظفي البنك، فيما تملكها حكومة منافسة في طرابلس والتي لديها سيطرة كاملة على نظام البنوك ترفض تسليم الرمز، خوفاً من وقوع الأموال في يد الأطياف المعارضة لها.

المفارقة أن القطع المعدنية تحمل صورة الزعيم الليبي المطاح به معمر القذافي، والذي قتل عام 2011.

ففي حال استطاع البنك الوصول إلى تلك النقود، فإنه لن يستطيع بيعها كما هي، لأن الشعب لن يرضى بأي حال من الأحوال بوجود قطع معدنية عليها صورة القذافي.

ورغم الاتفاق السياسي الذي أقرته الأمم المتحدة، إلا أن ليبيا، البلد الغني بالنفط، ما زالت تعيش في ظل انقسامات سياسية، ولم تستقر حتى هذه اللحظة الأوضاع الأمنية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية