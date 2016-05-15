رمز سري يعيق المركزي الليبي عن "كنز" القذافي

في قبو البنك المركزي الليبي في مدينة البيضاء، توجد خزنة مليئة بالعملات الذهبية والفضية تقدر قيمتها بـ 184 مليون دولار، إلا أن المسؤولين يجهلون الرمز السري لفتحها، بحسب "سكاي نيوز عربية".

الرمز المكون من خمسة أرقام، ليس بحوزة موظفي البنك، فيما تملكها حكومة منافسة في طرابلس والتي لديها سيطرة كاملة على نظام البنوك ترفض تسليم الرمز، خوفاً من وقوع الأموال في يد الأطياف المعارضة لها.

المفارقة أن القطع المعدنية تحمل صورة الزعيم الليبي المطاح به معمر القذافي، والذي قتل عام 2011.

ففي حال استطاع البنك الوصول إلى تلك النقود، فإنه لن يستطيع بيعها كما هي، لأن الشعب لن يرضى بأي حال من الأحوال بوجود قطع معدنية عليها صورة القذافي.

ورغم الاتفاق السياسي الذي أقرته الأمم المتحدة، إلا أن ليبيا، البلد الغني بالنفط، ما زالت تعيش في ظل انقسامات سياسية، ولم تستقر حتى هذه اللحظة الأوضاع الأمنية.