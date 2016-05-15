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وزير الطيران عن أزمة "الطيارين": لن يتم اعتماد أسلوب الضغط للحصول على مكاسب

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وزير الطيران عن أزمة "الطيارين": لن يتم اعتماد أسلوب الضغط للحصول على مكاسب وزير الطيران عن أزمة "الطيارين": لن يتم اعتماد أسلوب الضغط للحصول على مكاسب
قال شريف فتحى، وزير الطيران المدنى، إن أزمة الطيارين بشركة " للطيران" تم تناولها بوسائل الإعلام بشكل مبالغ فيه أكثر من اللازم والدليل على ذلك أن نسبة الانتظام بالمطارات اليوم تخطت 85%.

وأشار "فتحى"، عقب انتهاء لقاءه بأعضاء لجنة السياحة بالبرلمان اليوم، الأحد، برئاسة سحر طلعت مصطفى، إلى أن شركة مصر للطيران، أخذت مبادرة لتحسين أوضاع العاملين بها بما فيهم "الطيارين" وأنها سوف تقوم بتنفيذ المتاح بالنسبة لها حسب اقتصادها القائم، ولن يتم اعتماد أسلوب الضغط كوسيلة للحصول على أى مكاسب أى كانت.

وتابع، وزير الطيران، أن هؤلاء الطيارين من أشد الناس وطنية فى مصر ولكن ما تم بسبب اندفاعهم خاصة أنهم شباب قائلا: "أنا وأنا صغير كنت مندفع".

بدء اجتماع مغلق لوزير الطيران و"سياحة البرلمان" لمتابعة إضراب الطيارين

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مصر 365

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