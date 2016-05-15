بالصور.. الفلسطينيون يحيون الذكرى الـ68 للنكبة وسط دعوات لإنهاء الانقسام

أحيى الشعب الفلسطينى الأحد، الذكرى الـ68 للنكبة الفلسطينية بمسيرات حاشدة فى قطاع غزة والضفة الغربية بفلسطين والشتات، ووسط دعوات لإنهاء الانقسام والتوحد فى مواجهة الاحتلال الإسرائيلى.

وشهدت مدن قطاع غزة، الأحد، عشرات الفعاليات المختلفة لإحياء الذكرى الـ68 للنكبة التى يحييها الفلسطينيون يوم 15 مايو من كل عام، وتنوعت الفعاليات بين مسيرات للفصائل والهيئات الشعبية للاجئين ومعارض فنية مختلفة.

وبدعوة من القوى الوطنية والإسلامية فى قطاع غزة، شارك الآلاف فى مسيرة جماهيرية حاشدة انطلقت من ميدان الجندى المجهول وسط غزة إلى مقر الأمم المتحدة غربى المدينة، ورفعوا خلالها الأعلام الفلسطينية واللافتات التى تؤكد أن حق العودة مقدس ولا يسقط بالتقادم.

من جانبه، قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ورئيس اللجنة الوطنية العليا لإحياء "ذكرى النكبة 68" زكريا الأغا، فى كلمة خلال المسيرة: "68 عاما على النكبة، وشعبنا لم ينس وطنه فلسطين، وسيعود له بكل الطرق، وليعلم كل العالم أن شعبنا لن يرضى بديلا عن هذا الوطن، ولا يحق لأى شخص كان التفريط بشبر واحد منه مهما طالت المسافات واعتلت جدران المحتل".

ودعا الأغا الفصائل الفلسطينية للتلاحم والحفاظ على الوحدة الوطنية باعتبارها جسر الوصول لفلسطين، وخط الدفاع فى مواجهة التحديات، وتحقيق المشروع الوطنى بالعودة لفلسطين كاملة السيادة وعاصمتها القدس.

وطالب بإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية بشراكة حقيقية وإعادة بناء منظمة التحرير كى تكون حلقة دفاع قوية عن الشعب الفلسطينى بكل الطرق، وملاحقة المحتل فى كل المحاكم الدولية لفضح جرائمه وإعادة الحق لأصحاب الأرض.

من جهته، قال القيادى فى الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين جميل مزهر: "علينا أن نجسد وحدتنا على أرض الواقع بإنهاء الانقسام الفلسطينى وتشكيل حكومة وحدة وطنية وإعادة بناء مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية، لنعلن تمسكنا بالأرض وحق العودة والمقاومة جيلا بعد جيل، وأن هذه الذكرى فرصة حقيقية لإنهاء الانقسام".

ويحيى الفلسطينيون فى 15 مايو من كل عام ذكرى النكبة والمأساة الإنسانية المتعلقة بتهجير نحو 800 ألف فلسطينى خارج ديارهم إلى بقاع مختلفة من أنحاء العالم عام 1948 بعد الإعلان عن قيام دولة إسرائيل على أرض فلسطين التاريخية.



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