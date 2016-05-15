مقتل 16 من داعش بنيران عراقية خلال عمليات عسكرية بالأنبار

قتلت قوات تابعة لقيادة "عمليات بغداد" الأحد، 16 من مسلحى تنظيم داعش الإرهابى على الأقل خلال عمليات عسكرية فى الأنبار غربى العراق.

وقصفت مدفعية لفرقة المشاة (14) بالجيش تجمعات لعناصر التنظيم فى مناطق الروفة شمال شرقى الفلوجة والبو شجل غربى الفلوجة بالأنبار، مما أسفر عن مقتل 10 إرهابيين وجرح أربعة آخرين، وتدمير مضافة وورشة لصنع العبوات الناسفة.

وتمكنت قوة من الهندسة العسكرية فى الفرقة (14) من تفجير 35 عبوة ناسفة تحت السيطرة دون حوادث ضمن قطاع عملها، واشتبكت قوة من الجيش العراقى مع مجموعة إرهابية بمنطقة الروفة وقتلت 5 إرهابيين، ودمرت دراجة نارية وقتلت سائقها.

ودمرت مفرزة صواريخ "كورنيت" تابعة لفرقة التدخل السريع الأولى سلاح رشاشا وقتلت عددا من الإرهابيين بمنطقة الحراريات بالأنبار.

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