المركز الثقافى الكورى ينظم مهرجان صيفى فى سبع مدن مصرية

أعلن الدكتور بارك جاى يانج، مدير المركز الثقافى الكورى عن سلسلة من الفاعليات الثقافية التى يجريها المركز خلال شهر مايو الجارى وأكتوبر المقبل، وذلك فى إطار المهرجان الثقافى الصيفى لعام 2016، والذى يبدأ فى النصف الثانى من شهر مايو الجارى، وقبل شهر رمضان فى سبع مدن مصرية منها الإسكندرية والأقصر والإسماعيلية والقاهرة.

وقال بارك إن متانة العلاقات الثقافية بين البلاد تلقى بظلالها على تحسن العلاقات الاقتصادية وغيرها، لأن الثقافة تعكس الحياة الإنسانية للشعوب.

وكشف يانج عن تنظيم مهرجان الأفلام الكورية خلال الفترة من 22 إلى 26 مايو فى مركز الإبداع الفنى بدار الأوبرا المصرية، بالتعاون مع صندوق التنمية الثقافية.

وتابع بارك خلال المؤتمر الصحفى الذى عقده اليوم الأحد بمقر المركز بالدقى أن المهرجان يقدم مجموعة من الأفلام الحديثة التى تجمع بين الكوميديا والدراما والأكشن.

وشدد بارك على أن السينما الكورية هى إحدى مكونات موجة الهاليو الكورية والتى تعنى انتشار الثقافة الكورية وحققت صناعة الأفلام فى كوريا فى العام الماضى نحو 1.42 مليار دولار وبلغ عدد الأفلام الكورية التى تم تصديرها للخارج نحو 650 فيلما.

وأوضح مدير المركز الثقافى أنه وقع أمس عقد مسلسل كورى يقدم فى التليفزيون المصرى بعنوان "ألف يوم من الوعود" الذى تدور أحداثه فى إطار درامى عاطفى، معتبرا أن الكثير من المصريين سيعجبون به نظرا للمشتركات التى توجد بين الشعبين، إذ أن كوريا لا تزال تحتفظ بسمات الشرق.

وتحت شعار "تذوق جمال كوريا"، ينظم المركز الثقافى الكورى بالقاهرة بالتعاون مع قطاع الفنون التشكيلية معرض الرسومات الكورية الفلكلورية "مينهوا" والذى سيجرى افتتاحه فى قاعة الفنان محسن شعلان بمتحف الفن المصرى الحديث بدار الأوبرا فى 19 مايو الجارى.

وعلى مدار أسبوع سيتيح المعرض فرصة لزواره للتعرف عن قرب على روح الشعب الكورى فى الماضى، من خلال رسومات "مينهوا" ولا سيما وأنها تحاكى المجتمع الكورى وأساليب معيشته. وتختلف موضوعاتها باختلاف الزمان واهتمامات المجتمع وقتها، إلا أن موضوعاتها متشابهة.

>ويعود فن "مينهوا" إلى أواخر عصر مملكة جوسون وكان يستخدم فى تزيين البيت الكورى التقليدى أو للاحتفال بأعياد الميلاد أو حفلات الزفاف، كما كان يستخدم كرمز للحظ السعيد فى العام الجديد.

>وأعلن بارك عن معرض للخط الكورى يقام خلال الفترة من 26 مايو وحتى 2 يونيو المقبل ويضم المعرض نحو 30 لوحة متنوعة لفن "سوييه" وهو فن شرقى عبارة عن كتابة المقاطع والحروف بشكل جمالى عن طريق الكتابة ورسم كل حرف باستخدام الفرشاة بسرعة وإنتاج عمل فنى اقرب إلى اللوحات والصور.

وقال د.بارك جاى إن المعرض يهدف إلى تسليط الضوء على جاليات الأبجدية الكورية "الهانجول" والتعريف بهذا الفن القديم للخط الكورى الذى سجلته اليونسكو كتراث ثقافى عالمي.

ونوه بارك إلى أنه سيجرى تنظيم ورشة عمل للخط الكورى والعربى بمشاركة خطاطين من كوريا ومصر بهدف تعزيز التبادل الثقافى بين كوريا الجنوبية ومصر فى مجالات الإبداع الفني.

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