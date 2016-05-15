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بعد توجيهات الرئيس.. مباحث التموين تضبط 1055طن أرز احتكرها التجار قبل رمضان

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بعد توجيهات الرئيس.. مباحث التموين تضبط 1055طن أرز احتكرها التجار قبل رمضان بعد توجيهات الرئيس.. مباحث التموين تضبط 1055طن أرز احتكرها التجار قبل رمضان
وجه اللواء حسنى زكى مدير الإدارة العامة لمباحث والتجارة، بحملات مكثفة على المحافظات المختلفة للقضاء على جرائم جشع بعض تجار الأرز وشركات التعبئة والتوريد وأماكن تخزينها.
>ضبط 1055 طن أرز احتكرها التجار قبل رمضان (1)

يأتى ذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بضرورة مواجهة احتكار الأرز للهيمنة على الأسواق أو حجب سلعة الأرز عن التداول أو الامتناع عن بيعها، لرفع أسعارها وتحقيق أرباحا طائلة غير مشروعة، على حساب جمهور المستهلكين، خاصة مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، وتنفيذ الإجراءات القانونية بكل حزم لكل من يرتكب تلك الجرائم ويتلاعب بقوت المواطنين، ويضر بالاقتصاد القومى للبلاد.
>ضبط 1055 طن أرز احتكرها التجار قبل رمضان (2)

وأسفرت جهود الإدارة العامة لمباحث التموين والتجارة، عن ضبط 1055 طن أرز يحتكرها بعض التجار بالشرقية وكفرالشيخ والبحيرة والدقهلية، وتم تحرير المحاضر اللازمة والعرض على النيابة العامة.
>ضبط 1055 طن أرز احتكرها التجار قبل رمضان (3)

وأكدت وزارة الداخلية استمرار الحملات التموينية على جميع أنحاء البلاد للقضاء على احتكار السلع، والحبس لمحتكرى السلع ومن يحجبها أو يمتنع عن بيعها.

ضبط 1055 طن أرز احتكرها التجار قبل رمضان (4)

ضبط 1055 طن أرز احتكرها التجار قبل رمضان (5)

- ضبط 6 أطنان دقيق بلدى قبل تهريبها للسوق السوداء فى الفيوم
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مصر 365

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