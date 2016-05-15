بعد توجيهات الرئيس.. مباحث التموين تضبط 1055طن أرز احتكرها التجار قبل رمضان

وجه اللواء حسنى زكى مدير الإدارة العامة لمباحث التموين والتجارة، بحملات مكثفة على المحافظات المختلفة للقضاء على جرائم جشع بعض تجار الأرز وشركات التعبئة والتوريد وأماكن تخزينها.

يأتى ذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، بضرورة مواجهة احتكار الأرز للهيمنة على الأسواق أو حجب سلعة الأرز عن التداول أو الامتناع عن بيعها، لرفع أسعارها وتحقيق أرباحا طائلة غير مشروعة، على حساب جمهور المستهلكين، خاصة مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، وتنفيذ الإجراءات القانونية بكل حزم لكل من يرتكب تلك الجرائم ويتلاعب بقوت المواطنين، ويضر بالاقتصاد القومى للبلاد.

>

وأسفرت جهود الإدارة العامة لمباحث التموين والتجارة، عن ضبط 1055 طن أرز يحتكرها بعض التجار بالشرقية وكفرالشيخ والبحيرة والدقهلية، وتم تحرير المحاضر اللازمة والعرض على النيابة العامة.

>

وأكدت وزارة الداخلية استمرار الحملات التموينية على جميع أنحاء البلاد للقضاء على احتكار السلع، والحبس لمحتكرى السلع ومن يحجبها أو يمتنع عن بيعها.

- ضبط 6 أطنان دقيق بلدى قبل تهريبها للسوق السوداء فى الفيوم

>