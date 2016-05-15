بالفيديو - حادثة تصادم متعمدة في فورملا وان

شهدت بطولة سباق إسبانيا على حلبة برشلونة حادثة تصادم بين لويس هاميلتون ونيكو روزبيرج قائدي مرسيدس لم تسفر عن إصابة أي منهما.

فعند المنعطف الثالث في بداية السابق ومع تقدم هاميلتون بالسيارة قام روزبيرج بغلق الطريق عليه فما كان من الأول إلا أن حاول الرد لتتحطم السيارتين.

ولم يتورط أي من السائقين الأخرين في الحادثة، فقط هاميلتون وروزبيرج وقد خرج كلاهما سالما، وحاليا يتصدر السباق ريكياردو سائق ريد بول.

وكان ألن بروست السائق السابق وبطل فورملا وان قال إن الصدام بين الثنائي كان حتميا في مرحلة ما، مشيرا إلا أن كلاهما حاول أن يؤثر على الأخر فروزبيرج ضيق الخناق على هاميلتون والأخير كان على العشب وحاول أن يرد.

ويعيش هاميلتون مؤخرا في ظل روزبيرج الذي فاز في سباق أستراليا وكذلك البحرين والتنافس بين الاثنين من شركة مرسيدس محتدم للغاية.