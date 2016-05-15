أخبار عاجلة

8 الصبح - رسالة صوتية من الفنان أشرف زكي ليوضح بيان نقابة المهن التمثيلية حول حادث الكنائس بالأمس -
8 الصبح - رسائل صوتية من الفنان عزت العلايلي والفنانة سهير رمزي حول تفجيرات الكنائس بالأمس -
8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
تصميم سرير أطفال بمؤثرات النوم في السيارات -
8 الصبح - مراسل dmc يوضح أخر المستجدات فى طنطا عقب إنفجار كنيسة مارجرجس بالامس -
هذا ما سيحدث لك اذا تناولت الزبادي بالليمون قبل النوم -
لا تهدر ماء الأرز بعد الطهي.. فوائده مذهلة -
8 الصبح - تقرير يحصد الهجمات الإرهابية التى تعرضت لها الكنيسة المصرية فى أخر 6 سنوات -
8 الصبح - مراسل dmc يوضح أخر المستجدات فى الأسكندرية عقب الحادث الإرهابي بالامس -
المالية تطرح سندات خزانة بقيمة 1.5 مليار جنيه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

بالفيديو - حادثة تصادم متعمدة في فورملا وان

Google+ Print
بالفيديو - حادثة تصادم متعمدة في فورملا وان بالفيديو - حادثة تصادم متعمدة في فورملا وان

شهدت بطولة سباق إسبانيا على حلبة برشلونة حادثة تصادم بين لويس هاميلتون ونيكو روزبيرج قائدي مرسيدس لم تسفر عن إصابة أي منهما.

فعند المنعطف الثالث في بداية السابق ومع تقدم هاميلتون بالسيارة قام روزبيرج بغلق الطريق عليه فما كان من الأول إلا أن حاول الرد لتتحطم السيارتين.

ولم يتورط أي من السائقين الأخرين في الحادثة، فقط هاميلتون وروزبيرج وقد خرج كلاهما سالما، وحاليا يتصدر السباق ريكياردو سائق ريد بول.

وكان ألن بروست السائق السابق وبطل فورملا وان قال إن الصدام بين الثنائي كان حتميا في مرحلة ما، مشيرا إلا أن كلاهما حاول أن يؤثر على الأخر فروزبيرج ضيق الخناق على هاميلتون والأخير كان على العشب وحاول أن يرد.

ويعيش هاميلتون مؤخرا في ظل روزبيرج الذي فاز في سباق أستراليا وكذلك البحرين والتنافس بين الاثنين من شركة مرسيدس محتدم للغاية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. هشام محمد: نعم الأهلي يفاوضني

بالفيديو.. هشام محمد: نعم الأهلي يفاوضني

بالفيديو.. حسين الشحات: احتراف محمد هاني يُقربني من الأهلي

بالفيديو.. حسين الشحات: احتراف محمد هاني يُقربني من الأهلي

بالفيديو.. ميدو: الفوز على الشرقية مهم بعد صدمة النصر

بالفيديو.. ميدو: الفوز على الشرقية مهم بعد صدمة النصر

بالفيديو.. «زغاريد» في قداس الجنازة على أرواح «شهداء مار جرجس»

بالفيديو.. «زغاريد» في قداس الجنازة على أرواح «شهداء مار جرجس»