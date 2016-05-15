هل الرضاعة الطبيعيَّة تسبب تساقط الشعر؟

أنا سيدة متزوجة ولدي طفلة عمرها 8 أشهر أقوم بإرضاعها رضاعة طبيعيَّة، لكن بعد الولادة لاحظت سقوط شعري بكثافة فما سبب ذلك، وما علاجه؟

كشفت اختصاصيَّة العناية بالبشرة في عيادات، الدكتورة مها دحلان بجدَّة، الدكتورة دينا باريان، عن حقيقة أسباب تساقط الشعر وطرق العلاج.

بداية أوضحت الدكتورة دينا أنَّ دورة حياة الشعر تكون في ثلاث مراحل: مرحلة النمو (Anagen) ومرحلة الكمون (Catagen) ومرحلة السقوط (Telogen) والنسبة الأكبر من الشعر في فروة الرأس تكون في مرحلة النمو، ولذلك لا نشعر بحدوث تساقط بصورة ملحوظة بشكل يومي، لكن عند حدوث أي مشكلات صحيَّة تؤثر في نمو بصيلات الشعر بصورة مثاليَّة فإنَّها تدخل مبكراً في مرحلة الكمون والتساقط.

• ولذلك إذا حدثت مشكلات صحيَّة حادَّة مثل إتباع حمية غذائيَّة قاسية أو ارتفاع حاد في درجة الحرارة «الحمى» أو عدوى جرثوميَّة شديدة، فإنَّ التساقط يكون ملحوظاً بعد نحو أربعة أشهر من الحدث الذي سببه.

• نوع تساقط الشعر الذي تصفينه هو تساقط فسيولوجي طبيعي بعد الولادة، وبالأخص في الفترة ما بين 3-6 أشهر بعد الولادة وإذا لم يكن هناك سبب آخر للتساقط فسوف تعود الأمور لسابق عهدها ولا داعي للقلق.

• حقائق عن تساقط الشعر بسبب الرضاعة:

ـ تساقط الشعر بعد الولادة لا يرجع سببه في الأساس للرضاعة الطبيعيَّة، بل على العكس تماماً فالرضاعة الطبيعيَّة تقلل كثيراً من نقص معدل الهورمونات المفاجئ في الجسم بعد الولادة ما يحافظ على الشعر بعض الشيء من التساقط بشكل سريع بعد الولادة.

ـ من الخطأ تماماً الاعتقاد بأنَّ الرضاعة الطبيعيَّة تستنفد العناصر الغذائيَّة التي تحصل عليها الأُم المرضعة طالما أنَّها تحرص على الحصول على نظام غذائي صحي ومتوازن.

ـ يتوقف الشعر عن التساقط بكثافة بعد مرور سنة أو أقل على الولادة وإذا لاحظت أنَّ شعرك يستمر في التساقط بمعدل أكبر من المعدلات الطبيعيَّة (50 ـ 100 شعرة في اليوم)، عليك استشارة طبيب جلديَّة ليصف لك بعض الأدوية والفيتامينات التي تساعد على تقوية شعرك ومنع تساقطه.

• نصائح عليك اتباعها في فترة الرضاعة للتقليل من معدل تساقط الشعر:

ـ احصلي على نظام غذائي متوازن واهتمي بالحصول على نسبة جيِّدة من الحديد والبروتين.

ـ استمري في تناول الفيتامينات الموصوفة لك في مرحلة قبل الولادة.

ـ سرحي شعرك بلطف واستخدمي مشطاً واسع الأسنان، وتجنبي المستحضرات الكيميائيَّة كالصبغة ومستحضرات فرد الشعر وغيرها.

ـ استخدمي الشامبو المكثف للشعر واهتمي بترطيب شعرك دائماً.

ـ تجنَّبي الحرارة فلا داعٍي للمكواة أو السيشوار في هذه الفترة، كما أنَّ الشعر الكيرلي الطبيعي سيعطي لشعرك مظهراً أكثر كثافة.

ـ حاولي قصَّ شعرك باستمرار ليبدو أكثر كثافة وصحة.