4 تطبيقات لتعلمي طفلك فن الرسم

الرسم مادة أساسية تهتم بها المدارس والأسر، وتعلمها لأطفالها لما بها من فوائد في تنمية الحس الإدراكي والجمالي والخيالي لديهم، ومع دخول التكنولوجيا وتحكمها في حياتنا، صدرت تطبيقات تمكّن الطفل من أن يتعلم من خلالها الرسم بطريقة ممتعة وشيقة.

1- تطبيق Memollow Coloring:

تطبيق يمكن الطفل من تلوين مجموعة متنوعة من الصور بأدوات مختلفة، وألوان متنوعة. ويتميز بواجهة جميلة وأصوات ممتعة تصاحب التلوين؛ مما يسعِده أثناء الرسم والتلوين. كما يتميز بإمكانية التلوين بأكثر من أصبع؛ مما يسهل له تلوين لوحات معاً في نفس الوقت على أجهزة الأندرويد.



2- تطبيق TiffinCAD Junior:

أداة رائعة تساعد الأطفال على تعلم الرسم والكتابة والتلوين في سن مبكرة.

يحتوي هذا التطبيق على دليل صوتي لتعليمهم الكيفية الصحيحة لنطق الحروف.

يمكن تعديل حجم أداة الرسم؛ لتتناسب مع احتياجات المستعمل.



3- تطبيق Coloring Pages:

لعبة ممتعة يهتم بها الصغار، والكبار أيضاً ممن يودون العودة إلى أيام الطفولة.

يمكن هذا التطبيق الطفل من استخدام خياله لرسم لوحات رائعة، كما يمكنه من استغلال النماذج المعدة مسبقاً للعديد من الحيوانات والأشكال الأخرى كالطائرات والقلاع والزهور لابتكار رسومات جديدة…



4- تطبيق Colorfy-Coloriage:

يمكنه من التلوين بطريقة احترافية؛ إذ يحتوي هذا التطبيق على العديد من الأدوات التي يمكن استعمالها في رسم لوحات رائعة، كالأقلام وفرشاة الصباغة ولوحة الألوان. كما يوفر مكتبة غنية بالرسوم المعدة للتلوين.

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