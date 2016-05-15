في دبي: نجوم «ذا فويس كيدز» يبهرون الجمهور

أحيا الأطفال الموهوبون والواعدون حفلتهم في «سيتي سنتر مردف»، حيث أبهروا الجمهور بقدرتهم على الغناء بحرفية. وذلك في إطار فعالية مبادرة «افرحوا» الرامية إلى الإسهام في نشر الفرحة والبهجة بين المتسوقين وإتاحة فرص الفوز للجميع.

يشار إلى أن حاملة لقب الموسم الأول لين الحايك ومعها الأطفال النجوم غدي وميرنا وعمر وزين وجورية قدموا عرضاً غنائياً حياً شمل أداء أشهر الأغاني ،التي لفتت أنظار لجنة التحكيم والمشاهدين إليهم طوال حلقات الموسم الأول من البرنامج الشهير.