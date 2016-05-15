بالصور.. محافظ سوهاج يؤكد توفير جميع الوسائل الخدمية بلجان الشهادة الإعدادية‎

أكد الدكتور أيمن عبدالمنعم، محافظ سوهاج، توفير جميع وسائل الخدمات بلجان امتحانات الشهادة الإعدادية.

وتشمل الخدمات “مبردات مياه الشرب، والخدمة الطبية”.

جاء ذلك خلال تفقده، اليوم الأحد، سير الامتحانات بمدرسة أحمد ضف الله، للتعليم الأساسي بقرية قلفاو، ومدرسة الحديثة بنات الإعدادية، بإدارة سوهاج التعليمية، حسبما أفاد مراسلنا. .

وأشاد عبدالمنعم، بمستوى التجميل، والتطوير داخل مدرسة أحمد ضيف الله، فيما اطمأن على سير الامتحانات بشكلٍ جيد دون أي مشكلات.

كما تفقد المحافظ، مدرسة الحديثة بنات الإعدادية، الكائنة بحي شرق، واطمن من الطلاب على مستوى الأسئلة بامتحان اللغة الإنجليزية .

وأوضح عبدالجواد عبد العال، وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، أن عدد المتقدمين لأداء الامتحانات هو ٦٩،٢١٩ ألف طالب بعدد لجان ٤٢٩.

ومن المقرر أن تستمر الامتحانات حتى يوم الخميس القادم .

وأضاف المحافظ، أن هناك تنسيق بين مديريات التربية والتعليم، الصحة، والإسعاف، ومديرية الأمن، لتأمين اللجان على مستوى المحافظة والكنترولات.