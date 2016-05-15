أخبار عاجلة

8 الصبح - رسالة صوتية من الفنان أشرف زكي ليوضح بيان نقابة المهن التمثيلية حول حادث الكنائس بالأمس -
8 الصبح - رسائل صوتية من الفنان عزت العلايلي والفنانة سهير رمزي حول تفجيرات الكنائس بالأمس -
8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
تصميم سرير أطفال بمؤثرات النوم في السيارات -
8 الصبح - مراسل dmc يوضح أخر المستجدات فى طنطا عقب إنفجار كنيسة مارجرجس بالامس -
هذا ما سيحدث لك اذا تناولت الزبادي بالليمون قبل النوم -
لا تهدر ماء الأرز بعد الطهي.. فوائده مذهلة -
8 الصبح - تقرير يحصد الهجمات الإرهابية التى تعرضت لها الكنيسة المصرية فى أخر 6 سنوات -
8 الصبح - مراسل dmc يوضح أخر المستجدات فى الأسكندرية عقب الحادث الإرهابي بالامس -
المالية تطرح سندات خزانة بقيمة 1.5 مليار جنيه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

بالصور.. محافظ سوهاج يؤكد توفير جميع الوسائل الخدمية بلجان الشهادة الإعدادية‎

Google+ Print
الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج خلال تفقده مدارس بالمحافظة

الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج خلال تفقده مدارس بالمحافظة

أكد الدكتور أيمن عبدالمنعم، محافظ سوهاج، توفير جميع وسائل الخدمات بلجان امتحانات الشهادة الإعدادية.

وتشمل الخدمات “مبردات مياه الشرب، والخدمة الطبية”.

جاء ذلك خلال تفقده، اليوم الأحد، سير الامتحانات بمدرسة أحمد ضف الله، للتعليم الأساسي بقرية قلفاو، ومدرسة الحديثة بنات الإعدادية، بإدارة سوهاج التعليمية، حسبما أفاد مراسلنا. .

وأشاد عبدالمنعم، بمستوى التجميل، والتطوير داخل مدرسة أحمد ضيف الله، فيما اطمأن على سير الامتحانات بشكلٍ جيد دون أي مشكلات.

كما تفقد المحافظ، مدرسة الحديثة بنات الإعدادية، الكائنة بحي شرق، واطمن من الطلاب على مستوى الأسئلة بامتحان اللغة الإنجليزية .

وأوضح عبدالجواد عبد العال، وكيل وزارة التربية والتعليم بسوهاج، أن عدد المتقدمين لأداء الامتحانات هو ٦٩،٢١٩ ألف طالب بعدد لجان ٤٢٩.

ومن المقرر أن تستمر الامتحانات حتى يوم الخميس القادم .

وأضاف المحافظ، أن هناك تنسيق بين مديريات التربية والتعليم، الصحة، والإسعاف، ومديرية الأمن، لتأمين اللجان على مستوى المحافظة والكنترولات.

الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج خلال تفقده مدارس بالمحافظة

الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج خلال تفقده مدارس بالمحافظة

الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج خلال تفقده مدارس بالمحافظة

الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج خلال تفقده مدارس بالمحافظة

 

الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج خلال تفقده مدارس بالمحافظة

الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج خلال تفقده مدارس بالمحافظة

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا