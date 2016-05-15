مؤتمر صحفي للنهار مطلع يونيو لعرض خريطة رمضان

قالت مصادر في مجموعة قنوات النهار، إن القناة بصدد الإعلان عن خريطتها البرامجية خلال شهر رمضان، وذلك في مؤتمر صحفي مطلع يونيو المقبل.

وأضافت المصادر، أن المؤتمر الصحفي سيكشف عن مجموعة من المفاجآت التي تعرض حصريًا عبر شاشة مجموعة قنوات النهار.

وتعرض القناة مجموعة من المسلسلات الحصرية أبرزها مسلسلات “راس الغول” الذي يلعب فيه الفنان الكبير محمود عبد العزيز دور البطولة، ”الخانكة” بطولة الفنانة غادة عبد الرازق، “أفراح القبة” بطولة الفنانة منى زكي”.

إضافة إلى ذلك تعرض القناة الجزء السادس من رائعة الكاتب أسامة أنور عكاشة “ليالي الحلمية”.