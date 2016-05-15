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الخارجية: مصر تستعيد قطعا اثرية من بريطانيا

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الخارجية: مصر تستعيد قطعا اثرية من بريطانيا الخارجية: مصر تستعيد قطعا اثرية من بريطانيا

وزارة الخارجية – أرشيفية

صرح السفير ناصر كامل سفير في المملكة المتحدة اليوم بأن مساعي السفارة المصرية في لندن نجحت بعد جهود حثيثة بالتنسيق مع الشرطة البريطانية في استعادة ثماني قطع من الحشوات الخشبية المسروقة من قبة مقبرة الخلفاء العباسيين والتي تعود لعام (641 هـ ـ 1243 م) وكانت قد خرجت من مصر بطريقة غير شرعية، إلا أن السفارة قد اتخذت كافة الاجراءات القانونية اللازمة وخاطبت كافة الجهات المعنية لاستعادة الحشوات الخشبية المسروقة والتى كانت معروضة للبيع بصالة مزاد بونهامز في لندن.

وقال كامل وفق بيان لوزارة الخارجية اليوم إن السفارة نجحت كذلك في استرداد قطع حجرية تعود إلى الحقبة الفرعونية وكانت معروضة.

أ ش أ

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