«الصحة»: إصدار 140 ألف قرار علاج نفقة دولة خلال 20 يومًا

مراسل – «ONA»

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأحد، عن إصدار 140 ألف و195 قرار علاج على نفقة الدولة، خلال الفترة من 23 إبريل 2016، إلى 12 مايو 2016 بلغت 140 ألف و295 قرار بتكلفة بلغت مليون و219 ألف و832 جنيه‪.

‪ وأوضح الدكتور خالد مجاهد، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن القرارات تنوعت ما بين تخصصات “عظام، وعصبية، مسالك، والجراحة، وجلدية، ونساء، وأنف وأذن، والدم”، بالإضافة إلى 46 ألف و965 قرار لمرضى فيروس سي.

وأضاف أنه تم توقيع الكشف الطبي على 1593 حالة منها 1481 من طالبي الترخيص للسيارات المجهزة، 31 طبيب من المتقدمين “للإعفاء من المناطق الطبية النائية أو تعديل التكليف أو النيابة لسبب طبي”، و81 من طالبي خدمات ضمان معاش اجتماعي، وتظلمات من القومسيونات الفرعية بالمحافظات‪.