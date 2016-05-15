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نزيف الأنف والصداع أشهر أعراض ارتفاع ضغط الدم

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نزيف الأنف والصداع أشهر أعراض ارتفاع ضغط الدم نزيف الأنف والصداع أشهر أعراض ارتفاع ضغط الدم
ارتفاع ضغط الدم يصيب ما يقرب من 16 مليون مصرى وفقا لآخر الإحصائيات، ويعرف باسم القاتل الصامت نظرا لأنه يتم اكتشافه غالبا فى مرحلة متأخرة، وقد يموت الإنسان نتيجة ارتفاع ضغط الدم دون أن يعلم أصلا أنه أصيب بالمرض.

أعراض ارتفاع ضغط الدم
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>ويشير التقرير الذى نشر مؤخرا بمركز مايو كلينيك الأمريكى أن أغلب الأشخاص المصابين بارتفاع ضغط الدم لا يعانون من أى أعراض أو علامات للمرض، حتى إذا ارفعت مؤشرات الضغط لمستويات خطيرة.

وأضاف التقرير أن عددا قليلا من مرضى ارتفاع ضغط الدم قد يعانون من الصداع أو ضيق التنفس أو حدوث نزيف الأنف، ولكن هذه الأعراض ليس بالضرورى أن تحدث، وغالبا لا تحدث إلا بعد أن تصل مؤشرات ضغط الدم لمستويات خطيرة.

متى يجب أن تزور الطبيب؟
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>أوصى باحثو مركز مايو كلينيك بقياس ضغط الدم بشكل دورى منتظم كل عامين بمجرد بلوغ عمر 18 عاما، وأما الأشخاص الذين يزيد يبلغ عمرهم 19 عاما أو أكثر فيجب أن يخضعوا لقياس مؤشرات ضغط الدم مرة على الأقل سنويا لأنهم أكثر عرضة للإصابة بالقاتل الصامت، ولكن بمجرد إصابة الشخص بارتفاع ضغط الدم فيجب إجراء هذه الفحوصات والقياسات بشكل دورى منتظم مرات عديدة.

عوامل تسبب ارتفاع ضغط الدم
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>كما كشف التقرير عن مجموعة من العوامل التى ترفع خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم مثل: تقدم العمر والإصابة بالسمنة والعوامل الوراثية والخمول والتدخين وتناول الخمور والإفراط فى الأطعمة الغنية بالصوديوم والضغط العصبى الشديد.

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