بالفيديو.. شريف منير يوجه رسالة إلى منتقديه بسبب فرقة «أطفال الشوارع»

وجه الفنان شريف منير رسالة إلى منتقديه على صفحات موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” بسبب موقفه من فرقة “أطفال الشوارع” وانتقاده لهم بسبب نشرهم فيديو ساخر عن إذاعة القرآن الكريم، حيث ظهر أعضاء الفرقة الستة بلغة جسدية تهكمية ونبرة سخرية من الإذاعة الدينية الشهيرة ومن برامجها وأداء مقدميها ومذيعيها، لينشر “منير” مقطع الفيديو الذي تجاوزت مدته الـ5 دقائق منتقداً أعضاء الفرقة ويصف ماجاء بالفيديو بـ”إزدراء أديان”، وهو ماعرضه لهجوم عدد من رواد “فيسبوك”.

لمشاهدة الفيديو :

ونشر “منير” فيديو لم يتجاوز الدقيقتين، أمس الأول عبر صفحته بـ”فيسبوك”، أكد خلاله على موقفه ورفضه للسخرية والتهكم على إذاعة القرآن الكريم لأنه “تربى عليها”، متوعداً من يتجاوز في التعليقات بحذفه من صفحته، قائلاً: “الإخوة والأساتذة اللي بينزلوا تعليقات بيقولوا فيها كلام مش لطيف وبيشتموا وبيهزأوا لمجرد إني اختلفت معاهم في الرأي بالنسبة لأطفال الشوارع، يعني أنا دلوقتي لو اتفقت معاك في الرأي هتحبني، ولو أنا مختلف معاك تغلط فيا وتقل أدبك عليا، هي دي الديمقراطية اللي انتوا عايزينها، انت بتحبهم انت حر، أنا مبقلكش انت حاجة، أنا مبحبهمش ومش عاجبني اللي بيقدموه، دي حاجة ترجعلي، ولا إيه، متهيألي مش هي دي الديمقراطية اللي انتوا عاوزينها، أختلف معاك تغلط! ليه؟ طيب أقلك إن هما حلوين ولا إيه، أنا مش عاجبني الطريقة دي، ومش عاجبني التريقة على إذاعة القرآن الكريم ودي حاجة أنا اتربيت عليها من وأنا صغير ومش قادر أقبلها، ملهاش دعوة بقى إن أنا فنان وممثل وفاهم، طريقة الأداء برضوا بيتريقوا عليها برضوا أنا مش موافق على الموضوع ده، أنا مبسوط من الإذاعة دي وبحبها.. رأيك مش عاجبني متغلطش فيا ولو انت متضايق أوي متخشش صفحتي، وعمومًا اللي هيغلط بعمله بلوك، وشكراً”.

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يذكر أن “أطفال الشوارع”، هي فرقة ساخرة من 6 شباب، تقوم بتصوير مقاطع فيديو ساخرة من الشوارع ونشرها عبر “يوتيوب”، وزادت شهرتهم في الآونة الآخيرة بعد نشرهم عدد من الفيديوهات منها فيديو عن المملكة العربية السعودية عقب نقل تبعية جزيرتي “تيران وصنافير” إليها، وآخر عن”المواطنون الشرفاء”، وثالث عن “إذاعة القرآن الكريم”. وألقي القبض على عدد من أعضاء الفرقة، منذ أيام، وصدر قرار بحبس 4 منهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات بتهمة نشر فيديوهات مسيئة للدولة ووجهت لهم عدة تهم منها التحريض على قلب نظام الحكم.