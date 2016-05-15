9 أطعمة صحية تحميك من أمراض القلب القاتلة أبرزها الشوفان والجزر

أمراض القلب هى المسبب الأول للوفاة فى العالم، ارتفعت معدلات الإصابة بها بشكل ملحوظ مؤخرا نتيجة لعوامل عديدة أبرزها: الإفراط فى تناول الأطعمة الغنية بالدهون والحلويات والعصائر الغنية بالسكر وبسبب الخمول وزيادة القلق والتوتر واضطراب عادات النوم.

ونقدم لكم خلال هذا التقرير مجموعة من الأطعمة الصحية والرائعة لحماية قلبك والحد من خطر الإصابة بأمراض القلب، وتشمل:

1. الشوفان: يحد من مستويات الكولسترول الضار ويخفض ضغط الدم ويحد من الإصابة بتصلب الشرايين.

>2. الجزر: يقلل فرص الإصابة بأمراض الشرايين التاجية للقلب، وفقا للمجلة البريطانية للتغذية.

>3. السالمون: غنى بأحماض الأوميجا-٣ التى تقلل فرص الإصابة بأمراض القلب وتعزز صحته.

>4. حليب الصويا: يقلل مستويات الدهون الثلاثية والكولسترول الضار، فيما يرفع مستويات الكولسترول النافع، وهو ما يجعله مفيدا للقلب.

>5. الشيكولاته الداكنة: غنية بمركبات الفلافونويد المضادة للأكسدة، وهى تساهم فى خفض ضغط الدم وتعزيز صحة القلب.

>6. التوت الأزرق واللوز: أثبتت العديد من الأبحاث الطبية فاعليتهما فى مقاومة أمراض القلب، نظرا لغناهم بمضادات الأكسدة والعديد من العناصر الغذائية المفيدة.

>7. السبانخ: غنية بعنصر البوتاسيوم المعروف بدوره فى خفض ضغط وتقليل التأثيرات الضارة على القلب.

>8. الفلفل الأحمر: غنى بمادة الليكوبين المضادة للأكسدة، المعروفة بدورها فى تعزيز صحة القلب، وكما يحتوى على فيتامين أ وج والألياف التى تخفض الكولسترول وتكافح أمراض القلب والأوعية الدموية.

>9. البطاطا: مصدر رائع لعنصر المغنسيوم، الذى يساهم فى تعزيز صحة الشرايين والأوردة، وهو ما ينعكس بالإيجاب على صحة القلب.

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