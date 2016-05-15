9 أطعمة صحية تحميك من أمراض القلب القاتلة أبرزها الشوفان والجزر

ونقدم لكم خلال هذا التقرير مجموعة من الأطعمة الصحية والرائعة لحماية قلبك والحد من خطر الإصابة بأمراض القلب، وتشمل:
1. الشوفان: يحد من مستويات الكولسترول الضار ويخفض ضغط الدم ويحد من الإصابة بتصلب الشرايين.
>2. الجزر: يقلل فرص الإصابة بأمراض الشرايين التاجية للقلب، وفقا للمجلة البريطانية للتغذية.
>3. السالمون: غنى بأحماض الأوميجا-٣ التى تقلل فرص الإصابة بأمراض القلب وتعزز صحته.
>4. حليب الصويا: يقلل مستويات الدهون الثلاثية والكولسترول الضار، فيما يرفع مستويات الكولسترول النافع، وهو ما يجعله مفيدا للقلب.
>5. الشيكولاته الداكنة: غنية بمركبات الفلافونويد المضادة للأكسدة، وهى تساهم فى خفض ضغط الدم وتعزيز صحة القلب.
>6. التوت الأزرق واللوز: أثبتت العديد من الأبحاث الطبية فاعليتهما فى مقاومة أمراض القلب، نظرا لغناهم بمضادات الأكسدة والعديد من العناصر الغذائية المفيدة.
>7. السبانخ: غنية بعنصر البوتاسيوم المعروف بدوره فى خفض ضغط وتقليل التأثيرات الضارة على القلب.
>8. الفلفل الأحمر: غنى بمادة الليكوبين المضادة للأكسدة، المعروفة بدورها فى تعزيز صحة القلب، وكما يحتوى على فيتامين أ وج والألياف التى تخفض الكولسترول وتكافح أمراض القلب والأوعية الدموية.
>9. البطاطا: مصدر رائع لعنصر المغنسيوم، الذى يساهم فى تعزيز صحة الشرايين والأوردة، وهو ما ينعكس بالإيجاب على صحة القلب.
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