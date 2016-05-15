ننشر أسماء المحكوم عليهم بالسجن المشدد فى قضية خلية الرصد والردع

المؤبد لـ8 متهمين والمشدد من 10 لـ5 سنوات لـ13 آخرين بـ"خلية الرصد والردع"

أسدلت محكمة شمال القاهرة ، والمنعقدة حاليا بمعسكر الامن المركزى ، برئاسة المستشار حسين قنديل ، الستار على محاكمة المتهمين فى قضية "خلية الرصد و الردع" الارهابية ، حيث قضت بمعاقبة 8 متهمين بالسجن المؤبد ، والسجن المشدد ما بين 5 و10 سنوات لـ 13 متهما آخرين.>والمتهمون المحكوم عليهم بالمؤبد هم ، محمد فؤاد عبد الحميد ،و حسام مصطفى سيد وشهرته يوسف ابو حمزه ، وسعيد عبد الظاهر و طارق السيد احمد ،و ياسر محفوظ محمد ، و محمد عبد الله محمد و شهرته محمد سيف ،و محمد درى و شهرته الشيخ خالد ابو داوود ، و كريم حسن محمود .>كما قضت بمعاقبة 5 متهمين آخرين بالسجن المشدد 5 سنوات وهم مصطفى محمد محمود موسى ،و احمد فؤاد عبد الحميد ، و مصطفى عبد الرحمن ، علاء حسن حامد ياسين ،و محمود عبد العاطى مصطفى.>كما قررت معاقبة كل من أسامه محمد حكمت وشهرته اسامه الشاعر ،و محمد اشرف عبد العال ، احمد ابراهيم الشوربجى ، وهانى الشحات و شهرته هانى ابو دراع ، و محمد كمال محمد حسين ، و محمد احمد احمد عبد الحميد و شهرته محمد اللبان ، ومحمد عبد البارى ، و محمد عبد الله محمود بالسجن المشدد ل10 سنوات