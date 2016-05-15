نبيل العربى يلتقى نائب رئيس المجلس الرئاسى الليبى المنسحب على القطرانى

التقى الدكتور نبيل العربى الأمين العام لجامعة الدول العربية اليوم الأحد، نائب رئيس المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق الوطنى الليبى على القطرانى المنسحب، بمقر الأمانة العامة للجامعة.

وبحثا الطرفان آخر المستجدات على الساحة الليبية، وقالت مصادر مطلعة لـ "اليوم السابع" إن نائب رئيس المجلس الرئاسى الليبى المنسحب من المجلس منذ عدة شهور أطلع الأمين العام على تحفظاته تجاه عدم دعم المجلس الرئاسى بقيادة فايز السراج للجيش الليبى بقيادة اللواء خليفة حفتر.

وأضافت المصادر إن القطرانى بحث أيضا مع الأمين العام ما سينتج عن مؤتمر فينا غدا، كما أعرب عن استنكاره لفرض عقوبات على رئيس البرلمان عقيلة صالح، مناشدا الجامعة العربية "تفهم الوضع وعدم تمكين المتطرفين من السيطرة على القرار السياسى فى ليبيا

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