أخبار عاجلة

8 الصبح - رسالة صوتية من الفنان أشرف زكي ليوضح بيان نقابة المهن التمثيلية حول حادث الكنائس بالأمس -
8 الصبح - رسائل صوتية من الفنان عزت العلايلي والفنانة سهير رمزي حول تفجيرات الكنائس بالأمس -
8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
تصميم سرير أطفال بمؤثرات النوم في السيارات -
8 الصبح - مراسل dmc يوضح أخر المستجدات فى طنطا عقب إنفجار كنيسة مارجرجس بالامس -
هذا ما سيحدث لك اذا تناولت الزبادي بالليمون قبل النوم -
لا تهدر ماء الأرز بعد الطهي.. فوائده مذهلة -
8 الصبح - تقرير يحصد الهجمات الإرهابية التى تعرضت لها الكنيسة المصرية فى أخر 6 سنوات -
8 الصبح - مراسل dmc يوضح أخر المستجدات فى الأسكندرية عقب الحادث الإرهابي بالامس -
المالية تطرح سندات خزانة بقيمة 1.5 مليار جنيه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى وسط هتافات احتجاجية فلسطينية

Google+ Print
مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى وسط هتافات احتجاجية فلسطينية مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى وسط هتافات احتجاجية فلسطينية

تصدى المصلون وطلبة مجالس العلم الفلسطينيون، لعصابات المستوطنين اليهودية، بهتافات التكبير الاحتجاجية خلال اقتحامها للمسجد الأقصى المبارك بفلسطين الأحد.

وقالت مصادر محلية أن الاقتحامات تمت من باب المغاربة تحرسها قوة معززة من جنود وشرطة الاحتلال الإسرائيلى، ونفذ المستوطنون جولات استفزازية برحاب الأقصى المبارك، بدءا من منطقة باب المغاربة ومرورا بالساحة الأمامية للمسجد القبلى وسطح المصلى المروانى قبل الوصول إلى منطقة باب الرحمة، والعودة من المسار باتجاه باب السلسلة للخروج من المسجد الأقصى.

فى الوقت ذاته، واصلت قوات الاحتلال احتجاز بطاقات المصلين من النساء والشبان على البوابات الرئيسية خلال دخولهم المسجد.

على جانب آخر، واصلت دائرة الأوقاف الإسلامية فى القدس استعداداتها لشهر رمضان الفضيل والذى يحتضن فيه الأقصى المبارك مئات الآلاف من المصلين من عموم الوطن.

وفى هذا الإطار واصلت طواقم تابعة للأوقاف تركيب المزيد من "العرائش" والمظلات الواقية من حرارة الشمس فى ساحات المسجد المبارك.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365