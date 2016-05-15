مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى وسط هتافات احتجاجية فلسطينية

تصدى المصلون وطلبة مجالس العلم الفلسطينيون، لعصابات المستوطنين اليهودية، بهتافات التكبير الاحتجاجية خلال اقتحامها للمسجد الأقصى المبارك بفلسطين الأحد.

وقالت مصادر محلية أن الاقتحامات تمت من باب المغاربة تحرسها قوة معززة من جنود وشرطة الاحتلال الإسرائيلى، ونفذ المستوطنون جولات استفزازية برحاب الأقصى المبارك، بدءا من منطقة باب المغاربة ومرورا بالساحة الأمامية للمسجد القبلى وسطح المصلى المروانى قبل الوصول إلى منطقة باب الرحمة، والعودة من المسار باتجاه باب السلسلة للخروج من المسجد الأقصى.

فى الوقت ذاته، واصلت قوات الاحتلال احتجاز بطاقات المصلين من النساء والشبان على البوابات الرئيسية خلال دخولهم المسجد.

على جانب آخر، واصلت دائرة الأوقاف الإسلامية فى القدس استعداداتها لشهر رمضان الفضيل والذى يحتضن فيه الأقصى المبارك مئات الآلاف من المصلين من عموم الوطن.

وفى هذا الإطار واصلت طواقم تابعة للأوقاف تركيب المزيد من "العرائش" والمظلات الواقية من حرارة الشمس فى ساحات المسجد المبارك.

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