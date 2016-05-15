الأجهزة الأمنية الصومالية تحبط محاولة تنفيذ تفجيرات فى العاصمة مقديشيو

> أحبطت وكالة الأمن والاستخبارات الصومالية محاولة لعناصر حركة الشباب لتنفيذ تفجيرات فى العاصمة مقديشيو.

وذكر راديو "شابيلي" الصومالي، اليوم الأحد، أن الأجهزة الأمنية شنت عملية نجحت خلالها فى ضبط 7 قنابل.

تجدر الإشارة إلى أن الاتحاد الأفريقى ينشر أكثر من 22 ألف جندى فى الصومال بغرض دعم حكومتها فى مواجهة العناصر المتمردة من حركة الشباب ذات الصلة بتنظيم القاعدة الإرهابي.

يذكر أن الحركة المتشددة فقدت العديد من المناطق الرئيسية جنوب ووسط الصومال، لكنها لا تزال تنفذ هجمات انتحارية داخل البلاد بما فيها هجمات على قوات بعثة الاتحاد الأفريقي.

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