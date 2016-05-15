الخارجية تضيف أرقام الطوارئ في بلد المقر ضمن خدمة الرسائل النصية

انطلاقا من توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله بتقديم أفضل الخدمات لمواطني الدولة في الداخل والخارج وامتدادا لهذه الرعاية الكريمة لمواطني دولة الإمارات وتجسيدا لهذه الرؤية ومن خلال المتابعة الدائمة لسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي وتوجيهاته بضرورة ضمان وتقديم أفضل الخدمات القنصلية ذات الجودة العالية لمواطني الدولة في الخارج سواء من خلال بعثاتنا التمثيلية في الخارج او من ديوان عام الوزارة ..قامت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بإضافة أرقام الطوارئ في بلد المقر ضمن خدمة الرسائل النصية القصيرة التي يتلقاها مواطنو الدولة على هواتفهم الشخصية بمجرد وصولهم للبلد المسافرين إليه .

وسوف تصل رسالة نصية على هواتف المواطنين تحتوي على أرقام التواصل مع سفارة الدولة في حالات الطوارئ وهواتف الطوارئ في بلد المقر .. وكذلك في حالة سفر المواطن إلى دولة لا يوجد بها تمثيل دبلوماسي مقيم لدولة الإمارات سيصل إليه رقم الطوارئ للبعثة التي تقوم بتغطية البلد المتواجد فيه .

وتهدف هذه الخدمة التي بدأت الوزارة بتطبيقها اعتباراً من شهر مايو الحالي إلى استمرارية التواصل مع مواطني الدوله أثناء تواجدهم بالخارج لتذليل الصعوبات أو المعوقات التي قد تعترضهم أو يواجهونها خلال سفرهم وضمان سرعة وصول السلطات المختصة المخولة بمساعدتهم أو تقديم العون الذي يحتاجونه في الحالات الطارئة.

وتم استحداث هذه الخدمة بالتعاون مع هيئة تنظيم الاتصالات باعتبارها أحد الشركاء الاستراتيجيين لوزارة الخارجية والتعاون الدولي من خلال إدارة العمليات والتي تقوم بدورها بتلقي اتصالات واستفسارات المواطنين بعد الدوام الرسمي او في حال تعرضهم لأي طارئ وعلى مدار الساعة وذلك بالتنسيق مع إدارة شؤون المواطنين بالوزارة .

وقال سعادة حمد مطر الشامسي مدير إدارة العمليات بالإنابة بوزارة الخارجية والتعاون الدولي "لقد قامت الوزارة باستحداث هذه الخدمة كجزء من الجهود المكثفة التي تبذلها الوزارة لرعاية مواطني الدولة المتواجدين في الخارج سواء بغرض العلاج أو لأغراض الدراسة أو السياحة وذلك للحفاظ على سلامتهم وتقديم العون والدعم لهم في مختلف الظروف والحالات لاسيما في حالات الطوارئ والأزمات".

وأضاف الشامسي " لقد بلغ مجموع الرسائل النصية القصيرة التي تم إرسالها للمواطنين في الخارج خلال عام 2015 أكثر من 8 ملايين رسالة حيث أثبتت هذه الخدمة فعالية كبيرة من خلال مساهمتها في سرعة التواصل مع المواطنين وتقديم المساعدة المطلوبة لهم عبر بعثات الدولة".

ونوه الشامسي بضرورة الاحتفاظ بأرقام الطوارئ وعدم التردد في التواصل مع الوزارة اوسفارات وقنصليات الدولة في الخارج.

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