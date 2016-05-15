ابعد عن الشر وغنيله.. 5 أطعمة ومشروبات تجنبها فى موجات الحر

مع اجتياح موجة حر شديدة البلاد، يجب توضيح بعض الإرشادات المهمة لتجنب مخاطر هذه الموجة، وأولى هذه الخطوات الأطعمة والمشروبات التى من المفترض الابتعاد عنها للحفاظ على حرارة جسمك معتدلة، توضح الدكتورة وفاء محلبية أستاذ التغذية بطب الإسكندرية أنواع الأطعمة والمشروبات الواجب الابتعاد عنها أثناء الموجات الحارة.

تقول الدكتورة وفاء إنه مع الموجة الحارة يبدأ جسم الإنسان فى إفراز العرق بنسبة كبيرة والذى ينتج عنه نقص فى سوائل الجسم، فيبدأ الإنسان فى البحث عن ما يعوض تلك السوائل سواء بتناول المشروبات أو الأطعمة، إلا أن الغالبية منهم يتجهون للمشروبات والأطعمة التى يكون نتائجها على الجسم عكسية.

وأوضحت محيلبة فى تصريحها لـ"اليوم السابع" أن هناك 5 أطعمة ومشروبات يجب الابتعاد عنها خاصة فى وقت الموجات الحارة والتى تتعدى درجاتها 40 درجة مئوية. وهى:

• تجنب الأطعمة التى تحتوى على الكثير من المواد الحافظة والدهون غير المشبعة التى تعرضت لدرجة حرارة قوية.

>• عدم تناول الأطعمة الساخنة واستبدالها بالباردة تجنبا لارتفاع حرارة الجسم

>• الحوادق والمخللات بكميات كبيرة تزيد من نسبة الصوديوم فى الجسم

>• كل المشروبات الساخنة، الشاى والقهوة والنسكافيه تسبب ارتفاع درجة حرارة الجسم خاصة لمن يتواجدون فى أماكن مشمسة

>• المشروبات الغازية تمتص المعادن الموجودة فى الجسم ويجب استبدالها بالمياه أو العصائر الطبيعية.

- 5أطعمة ترطب على قلبك فى عز الحر

- كيف تواجه برد الصيف فى 5 خطوات

>