محافظ السويس يأمر بنقل طالبة مريضة للمستشفى وعمل لجنة امتحان خاصة لها

أكد اللواء أحمد الهياتمى محافظ السويس، على مدير التربية والتعليم، بسرعة تجهيز الاستراحات الخاصة بالمراقبين وتسهيل كافة الإجراءات، وتقديم الخدمات اللازمة للمراقبين القادمين من المحافظات الأخرى، استعداداً لامتحانات الدبلومات الفنية التى سبتدأ يوم 18 مايو الجارى.

جاء ذلك خلال جولة المحافظ لمدرسة الثانوية الجديدة بنات لمتابعة امتحانات مادتى الفلسفة والفيزياء للصف الثانى الثانوى.

وأعطى المحافظ تعليماته لمدير عام التعليم لنقل إحدى طالبات مدرسة الثانوية الجديدة بنات للمستشفى وعمل لجنة خاصة لها، نظراً لظروفها المرضية، كما تفقد الهياتمى مدرسة الراعى الصالح بحى السويس لمتابعة امتحانات الصفين الرابع والخامس فى آخر يوم لامتحانات النقل للمدارس الابتدائية.

رافق المحافظ فى الجولة اللواء عبد العظيم محمد رئيس حى السويس وعبد الحافظ وحيد مدير عام التربية والتعليم ومصطفى حمادى مدير عام التعليم الثانوى ومنير كامل مدير عام المتابعة بالمحافظة .



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