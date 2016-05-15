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محافظ الدقهلية يقدم واجب العزاء فى شهيد "دكرنس" ويطلق اسمه على مدرسة بالقرية

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محافظ الدقهلية يقدم واجب العزاء فى شهيد "دكرنس" ويطلق اسمه على مدرسة بالقرية محافظ الدقهلية يقدم واجب العزاء فى شهيد "دكرنس" ويطلق اسمه على مدرسة بالقرية
قدم حسام الدين إمام محافظ الدقهلية واجب العزاء لأسرة الشهيد أحمد إبراهيم إبراهيم المتولى، منذ قليل، بقرية كفر أبو ناصر التابعة لمركز دكرنس، والذى استشهد الأسبوع الماضى جراء عملية إرهابية وقعت بمدينة رفح بشمال سيناء أثناء تأدية الواجب الوطنى.

وقرر المحافظ إطلاق اسم الشهيد على مدرسة كفر أبو ناصر الابتدائية، لتصبح مدرسة الشهيد أحمد إبراهيم المتولى الابتدائية، كما كلف وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بصرف معاش لوالد الشهيد، ووجه المحافظ لرئيس مجلس مدينة دكرنس وإدارة التنمية البشرية ووكيل التضامن بتوفير شقة للشقيق التوأم للشهيد ، كما طالب المحافظ بتوفير فرصة حج لوالد الشهيد، وفرصة عمل لشقيقه.

حسام الدين امام محافظ الدقهليه يقدم واجب العزاء لاسره الشهيد احمد ابراهيم ابراهيم المتولى (1)

حسام الدين امام محافظ الدقهليه يقدم واجب العزاء لاسره الشهيد احمد ابراهيم ابراهيم المتولى (2)

حسام الدين امام محافظ الدقهليه يقدم واجب العزاء لاسره الشهيد احمد ابراهيم ابراهيم المتولى (3)


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