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ضخ مياه نقية بـ4 محطات في قرى باريس بالوادي الجديد‎

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ضخ مياه نقية بـ4 محطات في قرى باريس بالوادي الجديد‎ ضخ مياه نقية بـ4 محطات في قرى باريس بالوادي الجديد‎

إحلال وتجديد مياه الشرب – أرشيفية

صرح عادل عباس، رئيس مركز ومدينة باريس، بأنه يتم حاليًا ضخ المياه النقية في محطات مياه الشرب، التي تم إحلالها، وتجديدها بتكلفة 6 مليون جنيه بمدينة وقرى مركز باريس .

وأكد عباس، بحسب البيان الصادر اليوم الأحد، أن المحطات التي تم ضخ المياه النقية بها، هي محطة مياه الشرب الغربية بمدينة باريس، محطة مياه الشرب الشرقية بمدينة باريس، محطة المكس القبلي، ومحطة مياه قرية بغداد .

يذكر أن تكلفة مشروع إحلال وتجديد محطات المياه على مستوى المحافظة تتجاوز 20 مليون جنية.

ويشرف على المشروع، الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، وتأتي ضمن خطة المحافظة، لتوفير مياه نقية للمواطنين، ولتغطية جميع القرى، وإيجاد حل دائم لمشكلة نقص المياه بالأماكن المحرومة .

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