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سكولز: لو عرض سيتي على جوارديولا تدريبه الآن لما وافق

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سكولز: لو عرض سيتي على جوارديولا تدريبه الآن لما وافق سكولز: لو عرض سيتي على جوارديولا تدريبه الآن لما وافق

قال بول سكولز أسطورة مانشستر يونايتد إن جوسيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي المقبل لو علم أن الأخير قد لا يشارك بدوري الأبطال لما قبل تدريبه.

وكان مانشستر سيتي قد أعلن في وقت سابق من الموسم أن جوارديولا سيكون مدربه الموسم المقبل خلفا للتشيلي مانويل بلليجريني.

وصرح سكولز لصحيفة تايمز "سيشعر جوارديولا بأنه خدع إن لم يشارك في دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، إذا عرض عليه تدريب مانشستر سيتي في وقت قريب حاليا فأنا لا أعتقد أنه كان سيقبل".

وأضاف "إعلان قدوم جوارديولا في وقت مبكر من الموسم لم يساعد الفريق على الإطلاق، لقد قلل ذلك من قيمة مانويل بيللجريني ودعم لاعبي سيتي، فهم يحاولون إبهار المدرب الجديد".

وأتم "مانشستر سيتي بحاجة لمدافع جديد لأنه من الواضح أن فينسنت كومباني يجد صعوبة في أن يكون جاهزا للمباريات

".

ويحتل مانشستر سيتي المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 65 نقطة، بفارق نقطتين عن مانشستر يونايتد في المركز الخامس.

ويواجه مانشستر سيتي خطر عدم التأهل لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل مع تبقي مباراة في الموسم خارج ملعبه ضد سوانزي سيتي وهو بحاجة للفوز بها لضمان التغلب على غريمه مانشستر يونايتد الذي يواجه بورنموث في نفس الجولة.

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