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ليفربول ووست هام قد يخوضان مباراة فاصلة في الدوري الإنجليزي

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ليفربول ووست هام قد يخوضان مباراة فاصلة في الدوري الإنجليزي ليفربول ووست هام قد يخوضان مباراة فاصلة في الدوري الإنجليزي

لأول مرة في تاريخ الدوري الإنجليزي في شكله الجديد، قد يخوض ليفربول ووست هام لقاءا فاصلا لتحديد من يتأهل منهم للدوري الأوروبي عبر المركز السادس الموسم المقبل.

ومن أجل حدوث ذلك، لابد من توافر بعض الشروط..

الأول هو عدم فوز ليفربول بنهائي الدوري الأوروبي، والذي يواجه فيه إشبيلية يوم 18 مايو الحالي على ملعب سانت جاكوبس بارك في مدينة بازل السويسرية.

أما الشرط الثاني، فهو التساوي في عدد النقاط وفارق الأهداف مع نهاية الدوري الإنجليزي.

الأسبوع الأخير للبطولة يقام اليوم الأحد، وفيه يلتقي ليفربول الثامن بوست بروميتش ألبيون، فيما يقابل وست هام السادس ستوك سيتي.

ويتدخل في الأمر أيضا ساوثامبتون صاحب المركز السابع.

فمن أجل أن نرى مباراة فاصلة، لابد أن يخسر وست هام بفارق هدف، ويفوز ليفربول بنفس الفارق مع خسارة ساوثامبتون من كريستال بالاس.

قد لا يحتاج الفريقين لذلك كله، إن فاز مانشستر يونايتد بكأس إنجلترا مع احتلاله للمركز الخامس، حيث أن ذلك سيعني تأهل صاحب المركز السابع للدوري الأوروبي.

وحسب جريدة "ديلي ميل"، فإن المباراة قد تقام على ملعب ويمبلي في لندن.

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