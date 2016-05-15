أخبار عاجلة

8 الصبح - رسالة صوتية من الفنان أشرف زكي ليوضح بيان نقابة المهن التمثيلية حول حادث الكنائس بالأمس -
8 الصبح - رسائل صوتية من الفنان عزت العلايلي والفنانة سهير رمزي حول تفجيرات الكنائس بالأمس -
8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
تصميم سرير أطفال بمؤثرات النوم في السيارات -
8 الصبح - مراسل dmc يوضح أخر المستجدات فى طنطا عقب إنفجار كنيسة مارجرجس بالامس -
هذا ما سيحدث لك اذا تناولت الزبادي بالليمون قبل النوم -
لا تهدر ماء الأرز بعد الطهي.. فوائده مذهلة -
8 الصبح - تقرير يحصد الهجمات الإرهابية التى تعرضت لها الكنيسة المصرية فى أخر 6 سنوات -
8 الصبح - مراسل dmc يوضح أخر المستجدات فى الأسكندرية عقب الحادث الإرهابي بالامس -
المالية تطرح سندات خزانة بقيمة 1.5 مليار جنيه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

بالصور.. محافظ المنيا يتفقد لجان الإعدادية ويوجه بالعمل على راحة الطلاب

Google+ Print
بالصور.. محافظ المنيا يتفقد لجان الإعدادية ويوجه بالعمل على راحة الطلاب بالصور.. محافظ المنيا يتفقد لجان الإعدادية ويوجه بالعمل على راحة الطلاب
قال رمضان عبد الحميد وكيل وزارة التربية والتعليم فى المنيا، إن اللواء طارق نصر محافظ المنيا تفقد بعض اللجان، للاطمئان على سير الامتحانات لامتحان مادة اللغة العربية للصف الثالث الإعدادى ومدى توفير الأجواء المناسبة لأداء الامتحانات.

وأضاف عبد الحميد، أن غرفة العمليات بمديرية التربية والتعليم، لم تتلقَ أى شكاوى من الطلاب فى اليوم الأول لامتحان مادة اللغة العربية للصف الثالث الإعدادى، مضيفًا أنه تم التشديد على توزيع مياه مثلجة للطلاب خلال فترة الامتحانات بسبب موجة الحر الشديد، مشيرًا إلى أنه تفقد عددا من لجان الامتحانات ولم يتلقَ أى شكوى من الطلاب.

محافظ المنيا يتفقد لجان الامتحانات (1)

محافظ المنيا يتفقد لجان الامتحانات (2)

محافظ المنيا يتفقد لجان الامتحانات (3)

محافظ المنيا يتفقد لجان الامتحانات (4)

محافظ المنيا يتفقد لجان الامتحانات (5)

محافظ المنيا يتفقد لجان الامتحانات (6)

محافظ المنيا يتفقد لجان الامتحانات (7)

محافظ المنيا يتفقد لجان الامتحانات (8)

محافظ المنيا يتفقد لجان الامتحانات (9)

محافظ المنيا يتفقد لجان الامتحانات (10)


>- أمن المنيا: المتهمان بحرق خيمة الأقباط ليس لهما انتماءات سياسية

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365