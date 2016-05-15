بالصور.. محافظ المنيا يتفقد لجان الإعدادية ويوجه بالعمل على راحة الطلاب

قال رمضان عبد الحميد وكيل وزارة التربية والتعليم فى المنيا، إن اللواء طارق نصر محافظ المنيا تفقد بعض اللجان، للاطمئان على سير الامتحانات لامتحان مادة اللغة العربية للصف الثالث الإعدادى ومدى توفير الأجواء المناسبة لأداء الامتحانات.

وأضاف عبد الحميد، أن غرفة العمليات بمديرية التربية والتعليم، لم تتلقَ أى شكاوى من الطلاب فى اليوم الأول لامتحان مادة اللغة العربية للصف الثالث الإعدادى، مضيفًا أنه تم التشديد على توزيع مياه مثلجة للطلاب خلال فترة الامتحانات بسبب موجة الحر الشديد، مشيرًا إلى أنه تفقد عددا من لجان الامتحانات ولم يتلقَ أى شكوى من الطلاب.

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