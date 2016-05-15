الأوقاف الفلسطينية تطالب العرب والمجتمع الدولى بحماية المرابطين فى الأقصى

طالب الشيخ جمال أبو الهنود مستشار وزارة الأوقاف الفلسطينية، المجتمع الدولى بحماية المرابطين فى المسجد الأقصى من التنكيل بهم من قبل الاحتلال وحماية الأقصى من التهويد، كما طالب الحكام العرب بتنفيذ توصياتهم تجاه الأقصى وفلسطين.

وأضاف أبو الهنود، أن وزارة الأوقاف المصرية تقوم بدورها تجاه الأقصى وفلسطين من خلال إرسال وعاظ وعلماء دين.

وجاء ذلك خلال مؤتمر "دور المؤسسات الدينية فى العالمين العربى والإسلامى فى مواجهة التحديات.. الواقع والمأمول نقد ذاتى ورؤية موضوعية"، والذى ينظمه المجلس الأعلى للشئون الإسلامية التابع لوزارة الأوقاف برعاية الرئيس السيسى ورئاسة وزير الأوقاف بأسوان، وحضور شخصيات عالمية، لمناقشة إصلاح المؤسسات الدينية لمواجهة الإرهاب والتشدد، والمنعقد فى دورته السادسة والعشرين.

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