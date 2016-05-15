خلاف بين أنصار حركة أمل وحزب الله فى إحدى لجان الانتخابات اللبنانية

>وقع عراك بين أنصار حزب الله وحركة أمل الشيعتين فى بلدة أفقا الواقعة إلى الشمال من بيروت بسبب خلاف حول لائحتين متنافستين فى المرحلة الثانية من الانتخابات البلدية اللبنانية.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية أن تدافعا وتلاسنا حدث فى بلدة أفقا بقضاء جبيل بين عدد من أنصار لائحتى الحزب والحركة قبالة الحسينية (مكان للتجمعات الدينية الشيعية)، وقام الجيش اللبنانى بتطويق المكان ، ثم تجدد الخلاف مرة ثانية ووقع إطلاق نار فى المكان.

يشار إلى أن حزب الله وحركة أمل حليفان سياسيان قويان ، إلا أن هذا لا يمنع من وقوع بعض الاختلافات بينهما خاصة فى الانتخابات البلدية حيث يحدث أحيانا تنافس بين مرشحى الجانبين رغم أنهما متحالفان فى معظم الأماكن.

>