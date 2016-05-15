أخبار عاجلة

8 الصبح - رسالة صوتية من الفنان أشرف زكي ليوضح بيان نقابة المهن التمثيلية حول حادث الكنائس بالأمس -
8 الصبح - رسائل صوتية من الفنان عزت العلايلي والفنانة سهير رمزي حول تفجيرات الكنائس بالأمس -
8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
تصميم سرير أطفال بمؤثرات النوم في السيارات -
8 الصبح - مراسل dmc يوضح أخر المستجدات فى طنطا عقب إنفجار كنيسة مارجرجس بالامس -
هذا ما سيحدث لك اذا تناولت الزبادي بالليمون قبل النوم -
لا تهدر ماء الأرز بعد الطهي.. فوائده مذهلة -
8 الصبح - تقرير يحصد الهجمات الإرهابية التى تعرضت لها الكنيسة المصرية فى أخر 6 سنوات -
8 الصبح - مراسل dmc يوضح أخر المستجدات فى الأسكندرية عقب الحادث الإرهابي بالامس -
المالية تطرح سندات خزانة بقيمة 1.5 مليار جنيه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

خلاف بين أنصار حركة أمل وحزب الله فى إحدى لجان الانتخابات اللبنانية

Google+ Print
خلاف بين أنصار حركة أمل وحزب الله فى إحدى لجان الانتخابات اللبنانية خلاف بين أنصار حركة أمل وحزب الله فى إحدى لجان الانتخابات اللبنانية

>وقع عراك بين أنصار حزب الله وحركة أمل الشيعتين فى بلدة أفقا الواقعة إلى الشمال من بيروت بسبب خلاف حول لائحتين متنافستين فى المرحلة الثانية من الانتخابات البلدية اللبنانية.

وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية أن تدافعا وتلاسنا حدث فى بلدة أفقا بقضاء جبيل بين عدد من أنصار لائحتى الحزب والحركة قبالة الحسينية (مكان للتجمعات الدينية الشيعية)، وقام الجيش اللبنانى بتطويق المكان ، ثم تجدد الخلاف مرة ثانية ووقع إطلاق نار فى المكان.

يشار إلى أن حزب الله وحركة أمل حليفان سياسيان قويان ، إلا أن هذا لا يمنع من وقوع بعض الاختلافات بينهما خاصة فى الانتخابات البلدية حيث يحدث أحيانا تنافس بين مرشحى الجانبين رغم أنهما متحالفان فى معظم الأماكن.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365