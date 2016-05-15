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دراسة أمريكية: تقنية جديدة لإيقاف نشاط الخلايا السرطانية

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دراسة أمريكية: تقنية جديدة لإيقاف نشاط الخلايا السرطانية دراسة أمريكية: تقنية جديدة لإيقاف نشاط الخلايا السرطانية
توصل فريق طبى أمريكى إلى تقنية جديدة بإمكانها "تعليق" الخلايا المصابة بالسرطان ومنعها من الانتشار فى جسم المصاب، فى خطوة من شأنها تحقيق تقدم كبير فى علاج المرض.

وأوضح الفريق الطبى أن الخلايا المصابة بالسرطان تفقد بشكل سريع الغذاء والأوكسجين مما يجعلها تهاجم خلايا أخرى مجاورة لها، ويعود 90 بالمائة من وفيات الأورام إلى انتشار الخلايا إلى أماكن أخرى غير تلك التى أصابتها فى البداية.

وذكرت قناة (سكاى نيوز) أن الباحثين فى المعهد الوطنى الأمريكى للسرطان تتبعوا الجينات المسئولة عن انتشار الخلايا المصابة فى أماكن أخرى بالجسم، وتمكنوا من إزالتها معمليا.

وقالت قائدة الفريق الطبى كاى ماكلويد إن فريقها قرر اكتشاف ماذا يمكن أن يحدث فى حال توقفت عملية "الالتهام الذاتى" للخلايا المصابة بالسرطان، مضيفة أن من خلال التقنية الجديدة تم تعليق حركة الخلايا السرطانية.


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