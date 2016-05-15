أخبار عاجلة

8 الصبح - رسالة صوتية من الفنان أشرف زكي ليوضح بيان نقابة المهن التمثيلية حول حادث الكنائس بالأمس -
8 الصبح - رسائل صوتية من الفنان عزت العلايلي والفنانة سهير رمزي حول تفجيرات الكنائس بالأمس -
8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
تصميم سرير أطفال بمؤثرات النوم في السيارات -
8 الصبح - مراسل dmc يوضح أخر المستجدات فى طنطا عقب إنفجار كنيسة مارجرجس بالامس -
هذا ما سيحدث لك اذا تناولت الزبادي بالليمون قبل النوم -
لا تهدر ماء الأرز بعد الطهي.. فوائده مذهلة -
8 الصبح - تقرير يحصد الهجمات الإرهابية التى تعرضت لها الكنيسة المصرية فى أخر 6 سنوات -
8 الصبح - مراسل dmc يوضح أخر المستجدات فى الأسكندرية عقب الحادث الإرهابي بالامس -
المالية تطرح سندات خزانة بقيمة 1.5 مليار جنيه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

الشيحي: التنمية لا يمكن أن تتحقق ما لم تصبح المعرفة جزءا لا يتجزأ من الثقافة المجتمعية

Google+ Print
الشيحي: التنمية لا يمكن أن تتحقق ما لم تصبح المعرفة جزءا لا يتجزأ من الثقافة المجتمعية الشيحي: التنمية لا يمكن أن تتحقق ما لم تصبح المعرفة جزءا لا يتجزأ من الثقافة المجتمعية

الدكتور أشرف الشيحي وزير التعليم العالي

أكد الدكتور أشرف الشيحى وزير التعليم العالى والبحث العلمى أن الدول التى تمتلك المعرفة هى الأقدر على تحقيق الازدهار الاقتصادى وتوفير الرخاء لمواطنيها واحتلال مكانة مرموقة فى التصنيفات العالمية ذات الصلة.

وقال الشيحي – خلال افتتاحه اليوم الأحد فعاليات مؤتمر (مجتمع المعرفة والابتكار المصرى) برئاسة الدكتور جمال درويش رئيس لجنة قطاع علوم الحاسب والمعلوماتية، بحضور لفيف من الخبراء والمتخصصين – “إن المعرفة المتسمة بالاقتدار والتمكين لم تعد مسألة اختيار وإنما هى قضية مصير وطريق الانتماء إلى العصر الحاضر، ولا يمكن للتنمية أن تتحقق ما لم تصبح المعرفة جزءا لا يتجزأ من الثقافة المجتمعية وأنظمة القيم التى تحكم هيئات صنع القرار”.

وأضاف أن المعرفة تحتل فى عالم اليوم منزلة الصدارة فى المشروعات الكبرى لمختلف دول العالم، لأنها مفتاح كل نهضة ونماء والرافد الأساسي لتحقيق التنمية الشاملة، موضحا أن الفجوة الحقيقية تكمن فى القدرة على اكتساب المعرفة وليست فى الدخل، لافتا إلي أن الفرق بين الدول أو الفئات الاجتماعية الفقيرة والغنية ليس فى ضعف الموارد المالية فحسب ولكن فى ضعف قدرتها على انتاج المعرفة أو مشاركتها أو استخدامها لمواجهة التحديات اليومية التى تواجهها.

وأوضح الشيحي أن منهجية تقييم المعرفة تعد من المبادرات الرائدة التى تستهدف رصد المستوى العام لاستعداد الدول تجاه الاقتصاد القائم على المعرفة، وتعتمد هذه المنهجية على مؤشرين “مؤشر المعرفة، ومؤشر المعرفة”، مبينا أن المؤشر الأول يعتمد على ثلاث ركائز (نظام الابتكار، والتعليم والتدريب، والبنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات)، بينما يعتمد المؤشر الثانى على هذه الركائز الثلاث المذكورة ومعها ركيزة النظام الاقتصادى والمؤسسى.

وشدد على ضروة تحديد سمات مجتمع المعرفة وقياس مؤشراته، ولذا يهدف هذا المؤتمر إلى تطوير منهجيات مناسبة لوضع استراتيجيات بناء مجتمع المعرفة والابتكار المصرى.

ويناقش المؤتمر 5 محاور أساسية، هى تحديد سمات مجتمع المعرفة والابتكار المصرى، وتطوير مؤشرات قياس مجتمع المعرفة، وتحديد الدعائم والمرتكزات البارزة لمجتمع المعرفة المصرى، ووضع الرؤى المناسبة لاستراتيجيات بناء مجتمع المعرفة والابتكار المصرى، وعرض ومناقشة الوضع الحالى للتخطيط الاستراتيجى لقطاع علوم الحاسب والمعلوماتية بالمجلس الأعلى للجامعات.

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
مساء dmc - فرج عامر: مصر لن تخرج من عثرتها الاقتصادية إلا بتشجيع الصناعة

مساء dmc - فرج عامر: مصر لن تخرج من عثرتها الاقتصادية إلا بتشجيع الصناعة

بالصور .. محافظ القليوبية يطالب بمراعاة الظروف الاقتصادية للمواطنين

بالصور .. محافظ القليوبية يطالب بمراعاة الظروف الاقتصادية للمواطنين

سفير إندونيسيا بالقاهرة: العلاقات الاقتصادية مع مصر تشهد تطورًا ملحوظًا

سفير إندونيسيا بالقاهرة: العلاقات الاقتصادية مع مصر تشهد تطورًا ملحوظًا

وفد «التجارة العالمية» يزور مصر لمراجعة سياستها الاقتصادية

وفد «التجارة العالمية» يزور مصر لمراجعة سياستها الاقتصادية