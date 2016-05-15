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نجوى كرم لا تشيخ والسبب...

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الأحد 15-05-2016 18:31

نشرت نجوى كرم كليب جديداً لأغنية " دني يا دنا"، اعتُبر قيمة جمالية، إذ تضمّن عدة إطلالات موفقة جداً لـ شمس الأغنية. اعتمدت نجوى 4 صيحات جمالية مختلفة في تطبيق المكياج وتسريح الشعر، بشكل مناسب جداً لها، ما جعلها تبدو شابة.
تطلّ نجوى كلّ فترة بمكياج جديد، وفي كلّ مرة تبدو أصغر سنّاً، ما يُنذر بأنّها لن تشيخ، وستظلّ تُدرك كيفية استخدام مستحضرات التجميل بشكل يُبرز جمالها.
إليك أجمل طرق المكياج والتسريحات التي اعتمدتها نجوى في هذا الكليب:

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-المكياج السموكي الترابي مع الشعر المنسدل بشكل مموّج مع الفرق النصفي.
-المكياج الدخاني الداكن مع اللون الأحمر الداكن والشعر الريترو الجانبي.
-المكياج الملوّن عبر استخدام الكحل الأخضر داخل العين مع أحمر الشفاه الزهري اللامع.
-مكياج تكبير العين عن طريق استخدام الظلال الداكن تحت الجفن السفلي بشكل يرسم العين. اكتمل جمال الإطلالة مع القبعة السوداء.
-أجدد صيحات مكياج العيون عبر استخدام الظلال الجليتر على الجفن العلوي فوق الأيلاينر.
وأنت ـ سيدتي ـ أيّ إطلالة تجدينها الأجمل عند نجوى كرم من كليب " دني يا دنا"؟

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سيدتي

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