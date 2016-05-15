تجنبي جفاف شعرك مع بداية الصيف

هل بدأت تقلقين من جفاف شعرك مع بداية أيام الصيف؟ بالتأكيد نعم، إذ تسبب الحرارة العالية والرطوبة والتعرض لأشعة الشمس الجفاف والخشونة لشعرك، فهل فكرت في خطة محكمة للتغلب على هذ الأمر؟

"سيِّدتي نت" يقدم لك في ما يلي بعض النصائح القيّمة لحماية شعرك من جفاف الصيف القادم فاتبعيها:

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1.اختيار المنتج المناسب لشعرك: ابحثي عن منتجات العناية بالشعر، والتي تحتوي على زيوت طبيعية، مثل: زيت الزيتون، الأركان، الجلسرين، زبدة الشيا، وابتعدي عن الشامبو الذي يحتوي على الزيوت المعدنية والفازلين؛ لأنه يساعد على جفاف الشعر.

2.تجنبي مصففات الشعر: على الرغم من أنها أفضل الطرق للحصول على شعر سلس وناعم، إلا أنها تؤذي الشعر وتسبب جفافه، فاحرصي على تجنبها لبعض الوقت لحماية شعرك من الجفاف، ويكفي استخدامها مرة واحدة فقط أسبوعياً مع الاهتمام بوضع واقي الحرارة قبل الاستخدام.

3.التخلص من أطراف الشعر: احرصي على قص أطراف شعرك كل ستة أو ثمانية أسابيع على الأقل حتى لا يتقصف شعرك بالكامل وللحصول على شعر مرتب دائماً.

4.ترطيب الشعر: من أفضل طرق ترطيب الشعر فرك شعرك وفروة رأسك بزيت جوز الهند أو زيت الجوجوبا، وتركه لبعض الوقت، ثم اغسلي شعرك كالمعتاد بالشامبو والبلسم، وكرري ذلك مرة أسبوعياً، وستحصلين على شعر ناعم وسلس مع مرور الوقت.

5.تصفيف الشعر باستمرار: قومي بتصفيف شعرك دائماً بفرشاة مناسبة أو مشط من الخشب لفك تشابك خصلاته وتنشيط الدورة الدموية، مما يساعد فروة الرأس على إنتاج زيوت طبيعية جديدة مرطبة.

6.ماسكات طبيعية لتغذية فروة الرأس: قومي بعمل ماسك طبيعي لفروة رأسك مرة كل أسبوعين على الأقل، ومن أفضل الماسكات وأسهلها لترطيب فروة رأسك هو ماسك العسل مع زيت الزيتون، كل ما عليك فعله هو مزج هذين المكوّنين بطريقة متساوية، ووضع المزيج على شعرك، وتركه لمدة نصف ساعة، ثم اغسلي شعرك كالمعتاد.

7.لا تنسي أن اتباعك لنظام صحي متوازن سيكون له الأثر الأكبر على صحة وجمال شعرك.