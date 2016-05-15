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روتين Jennifer Lawrence لبشرة نضرة

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الأحد 15-05-2016 18:58

اليك روتين Jennifer Lawrence الجمالي للعناية بالبشرة : 

1. اعتني بتنظيف بشرتك
على كل فتاة أن تبدأ يومها بغسل وتنظيف وجهها باستخدام غسول للبشرة عميق المفعول، فالتنظيف الصباحي يعمل على إنعاش البشرة، ويحد من تراكم المسببة للبثور والحبوب.

2. اعتني بترطيب بشرتك
إن أفضل من يحقق لك هذه الخطوة هو الكريم النهاري الذي يعمل على ترطيب البشرة والحفاظ على رونقها ونضارتها، وتفضل Lawrence أن يحتوي الكريم النهاري على مكونات مفتحة للبشرة حتى تزيدي من إشراقة مظهرك.

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سيدتي

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