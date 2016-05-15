السيطرة علي حريق أتوبيس بمهبط مطار القاهرة بسبب ارتفاع درجة الحرارة

نجحت قوات الحماية المدنية بمطار القاهرة الدولي في اخماد حريقاً ، شبّ، اليوم الأحد، فى أتوبيس ركاب تابع لشركة مصر للطيران نتيجة ماس كهربائي، وذلك بسبب ارتفاع درجة الحرارة في المهبط وذلك قبل امتداده لجسم الأتوبيس.

وصرحت مصادر أمنية بالمطار بأن غرفة العمليات تلقت بلاغا من العاملين بالمهبط ، بتصاعد أدخنة من أتوبيس رقم 66 التابع لمصر للطيران، نتيجة حدوث حريق في الموتور خلال سيره قرب باب 33 وبدون ركاب.

وتوجهت قوات الحماية المدنية برئاسة العميد عاطف صالح لموقع الأتوبيس ، وتم إخماد الحريق قبل امتداده لجسم الأتوبيس ، وتبين حدوث ماس كهربائى بسبب ارتفاع درجة الحرارة فى أرض المهبط .

وتعد هذه الواقعة هي الثانية التى تحدث بمطار القاهرة خلال 24 ساعة ، حيث تعرض أتوبيس لحريق خلال نقله مجموعة من الركاب إلى الطائرة المتوجهة إلى مدينة تبوك .