المؤبد لـ8 متهمين والمشدد من 10 لـ5 سنوات لـ13 آخرين بـ«خلية الرصد والردع» الإرهابية

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بمعسكر الأمن المركزى، برئاسة المستشار حسين قنديل، اليوم الأحد، فى جلسة محاكمة 21 متهما بقضية “خلية الرصد والردع” الإرهابية، بالسجن المؤبد لـ 8 متهمين، والسجن المشدد 10 سنوات لـ8 متهمين، والسجن المشدد 5 سنوات لـ5 متهمين آخرين.

وكان النائب العام الراحل المستشار هشام بركات، قد أحال 21 متهما بينهم 8 محبوسين إلى محكمة الجنايات، على خلفية اتهامهم بتفجير قنبلة أمام سينما رادوبيس بالعمرانية، ما تسبب فى مقتل مواطن، فضلا عن تفجير قنبلة أمام منزل السفير البلجيكى، للإضرار بالعلاقات المصرية الدبلوماسية، وتشويه صورة مصر خارجيا، ومحاولة تفجير قنبلة أسفل سيارة شرطة أمام قسم الطالبية.