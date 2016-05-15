"الشباب والرياضة" بالأقصر تكرم الفائزين ببطولة مصارعة الذراعين للوجه القبلى

كرم حفنى بركات حفنى، مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالأقصر، اليوم الأحد، اللاعبين من أبناء المحافظة الحاصلين على بطولة القوة البدنية ومصارعة الذراعين للوجه القبلى، التى أقيمت بمحافظة قنا بمشاركة 12 محافظة، وذلك بمنحهم شهادات تقدير، ومبلغا ماليا للمراكز من الأول إلى الثالث.

وأكد حفنى بركات حفنى على دعمه الكامل للرياضة والرياضيين بالأقصر، مشيرًا إلى أن الرياضة تعمل على تحقيق التوازن وتساهم فى بناء العقل السليم وتنشيط الذهن، بما يساعد فى اتخاذ القرارات الصائبة، مؤكدا أن المحافظة متميزة فى مجال الرياضة وبها العديد من الأبطال، ما يؤهلها لتصبح مركز تنوير رياضى والمنافسة فى كافة البطولات العالمية.

ويشارك لاعبو فريق مركز شباب البياضية فى بطولة الجمهورية لمصارعة الذراعين بالقاهرة، وحصل مركز شباب البياضة على المركز الثانى فى بطولة القوة البدنية ومصارعة الذراعين، التى أقيمت فى الثانى والعشرين من أبريل بمركز دشنا بمحافظة قنا، وقال محمد صلاح كابتن الفريق، إن الفريق شارك بعدد 10 لاعبين فى البطولة، ونافس 12 محافظة من الصعيد، وحصل على 13 ميدالية متنوعة مابين ذهبية وفضية وبرونزية. وكان مستوى اللاعبين فى مسابقة القوة البدنية كالآتى:

حصل أبانوب أيوب “على المركز الأول فى وزن74 ، واللاعب ” حسن عبده” فى وزن 83على المركز الأول، واللاعب “محمد مشهور” على المركز الأول فى وزن93، و”أحمد مصطفى” على المركز الثانى وزن 83، واللاعب ”مصطفى أحمد” على المركز الثانى فى وزن 93، و” محمود بغدادى” على المركزالثانى فى وزن 55 فوق21، واللاعب “على عبيد” على المركز الثالث فى وزن55، واللاعب “أحمد محمد“ على المركز الثالت فى وزن 93، واللاعب “خالد عبد الصبور” على المركز الرابع فى وزن 93.

وبمسابقة الذراعين، حصل اللاعب “حسن عبده” على المركز الثانى وزن83، و “مصطفى أحمد” على المركز الثانى فى وزن 93، واللاعب ”محمود بغدادى” على المركز الثانى وزن 55، و”أبانوب ميخائيل” على المركز الثالث فى وزن 74 تحت 21سنة .

>وحصل اللاعب “أبانوب أيوب” على المركزالثالث فى وزن74 ، و”أحمد مصطفى” على المركز الثالث فى وزن 83، وحصل اللاعب “أحمد محمد” على المركز الثالث فى وزن 93، بينما جاء اللاعب “على عبيد” فى المركز الخامس على وزن55 فوق21 سنة، واللاعب “خالد عبد الصبور” على المركز الرابع فى وزن93، و اللاعب” محمد شهور” على المركز الرابع.

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