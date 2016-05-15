المواطنون يهربون من حرارة الجو لشواطئ السخنة

شهدت شواطئ الأدبية والعين السخنة فى محافظة السويس اليوم الأحد، إقبالا من أهالى المحافظة وخارجها، من أجل قضاء يوم على الشواطئ هربا من ارتفاع حرارة الجو، وسط تواجد أمنى بطريق العين السخنة، كما شهدت المنتجعات السياحية إقبالا كبيرا من المواطنين.

وقال سيد بدر، مسئول بأحد الشواطئ بالسويس، إن المئات من المواطنين وصلوا منذ الفجر إلى الشاطئ، وهم من محافظات مجاورة للسويس ومعظمهم أتوا بأتوبيسات، وآخرون وصلوا عن طريق السيارات الملاكى الخاصة بهم.

وأشار عبد الرحمن قدرى، مسئول بشاطئ السادات بالسويس إلى وجود زحام شديد بالشواطئ، وبالفعل السبب الرئيسى للزحام هى درجة الحرارة المرتفعة والتى يهرب منها المواطنون.

وقال مصدر أمنى، توجد تعليمات من اللواء مجدى عبد العال مدير أمن السويس لقائد مرور السويس بتواجد ضباط وقوات المرور بالطرق وخاصة طرق العين السخنة والقطامية لمنع حدوث أى تكدس.

وأكد اللواء أحمد الهياتمى، محافظ السويس، متابعته لعمل فرق الإنقاذ بالشواطئ فى العين السخنة والأدبية من أجل تأمين المواطنين وتواجد الغطاسين.

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