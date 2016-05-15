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بالصور.. محافظ الفيوم يتفقد لجان امتحانات الشهادة الإعدادية

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بالصور.. محافظ الفيوم يتفقد لجان امتحانات الشهادة الإعدادية بالصور.. محافظ الفيوم يتفقد لجان امتحانات الشهادة الإعدادية
قام المستشار وائل مكرم محافظ الفيوم، اليوم، بتفقد لجان امتحانات الفصل الدراسى الثانى للشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2015-2016 ، بحضور الدكتور السيد بسيونى وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم.

واطمأن محافظ الفيوم على سير أعمال الامتحانات بلجنتى مدرسة السادات الإعدادية للبنين التى تضم 7 لجان فرعية، ومدسة عثمان بن عفان الإعدادية للبنين التى تضم 3 لجان فرعية بإجمالى 196 طالباً.

وخلال الجولة، أكد المحافظ على ضرورة توفير الأجواء الملائمة للطلبة والطالبة داخل اللجان لمساعدتهم على أداء الامتحانات فى جو ملائم، ولا سيما الإضاءة المناسبة ومياه الشرب الباردة، نظراً لارتفاع درجة حرارة الطقس.

جدير بالذكر أن إجمالى عدد الطلبة الذين يؤدون امتحانات الشهادة الإعدادية هذا العام على مستوى المحافظة يبلغ 49594 طالباً وطالبة موزعين على 215 لجنة .

محافظ الفيوم يتفقد لجان الامتحانات (1)

محافظ الفيوم يتفقد لجان الامتحانات (2)

محافظ الفيوم يتفقد لجان الامتحانات (3)


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