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بالصور.. مدير أمن الغربية يتفقد آثار حريق مستشفى مبرة المحلة

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بالصور.. مدير أمن الغربية يتفقد آثار حريق مستشفى مبرة المحلة بالصور.. مدير أمن الغربية يتفقد آثار حريق مستشفى مبرة المحلة
انتقل اللواء نبيل عبد الفتاح، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الغربية لمدينة المحلة الكبرى، لمتابعة عمليات إطفاء حريق الطابق الأخير والسطح بمستشفى مبرة المحلة، وتفقد مدير أمن الغربية آثار الحريق بالمستشفى والحريق بأرض المحلج الملاصق للمستشفى

كما انتقل اللواء ناصر طه رئيس مدينة المحلة ومسعد داود رئيس حى أول وقرر رئيس مدينة المحلة سرعة إزالة الحشائش والغاب من أرض المحلج خشية اشتعالها مرة أخرى.

مدير أمن الغربية يتفقد اثار حريق مستشفى المبرة (1)

مدير أمن الغربية يتفقد اثار حريق مستشفى المبرة (2)

مدير أمن الغربية يتفقد اثار حريق مستشفى المبرة (3)

مدير أمن الغربية يتفقد اثار حريق مستشفى المبرة (4)

مدير أمن الغربية يتفقد اثار حريق مستشفى المبرة (5)


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