حبس مهندس 4 أيام لاتهامه بممارسة الفجور مع طالب ثانوي بالسيدة زينب

قرر أحمد كمال، وكيل نيابة السيدة زينب برئاسة المستشار محمد سليم رئيس النيابة، حبس مهندس 29 سنة يعمل بشركة مقاولات خاصة 4 ايام على ذمة التحقيقات لإتهامه بممارسة الفجور مع طالب ثانوى 17 سنة فى منطقة السيدة زينب، كما أمرت النيابة بعرض المجنى عليه على الطب الشرعى، وكلفت الأجهزة الأمنية بسرعة التحريات حول الواقعة.

كشفت تحقيقات النيابة تعرف المتهم على المجنى عليه منذ 3 سنوات عن طريق أحد أقاربه، بدعوى تحفيظه القرآن الكريم، وبدأ المتهم فى مساعدة المجنى عليه فى حفظ القرآن لمدة ثلاث شهور، إلا أن العلاقة تطورت بينهم وبدأ المتهم يتحرش بالمجنى عليه جنسيا ، حتى إستجاب له ومارس معه الفجور أكثر من مرة ، كما قام بتصويره لإبتزازه وإحكام السيطرة عليه.

البداية بمرور ضابط مباحث قسم السيدة زينب لتفقد الحالة الأمنية بالمنطقة ، حيث فوجىء بنشوب مشاجرة بين المتهم والمجنى عليه على هاتف محمول بأحد الشوراع ، وباستيقافهم وسؤالهم ، قال المجنى عليه إن المتهم يبتزه عن طريق بعض الفيديوهات التى صورها له فى أوضاع مخلة والموجودة على الهاتف المحمول ، فتم تحرير محضر بالواقعة ، وأخطرت النيابة العامه لمباشرة التحقيقات ، والتى أمرت بما سبق.