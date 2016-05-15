6 فوائد جمالية لزيت البنفسج

يمتاز زيت البنفسج بالعديد من الفوائد الصحية والجمالية في هذا المقال وحصريا على مجلة رجيم الاولى عربيا في عالم الرشاقة الصحه والجمال تعرف على اهم الفوائد الجمالية لزيت البنفسج بالاضافة الى طرق الاستخدام والتحضير

زيت البنفسج

يستخرج زيت البنفسج من زهرة البنفسج وذلك عن طريق التقطير، تحتوي زهرة البنفسج على زيوت طيّارة تساعد في التخلّص من آلام الروماتيزم والمفاصل، وتخفّف من آلام مرض السرطان ومرض الإيدز، وتتميّز زهرة البنفسج بلونها البنفسجي المائل للازرقاق الجميل، ولها رائحة فوّاحة وعطرة، وتزهر في فصل الربيع، وتزرع في عدّة بلدان حول العالم. يحتوي زيت البنفسج على 77% من الدهون الحمضيّة غير المشبعة، ويعتبر من أهمّ الزيوت؛ لأنه يساعد على علاج الكثير من الأمراض، ويخلّص الجسم من الأوجاع، وله فوائد كثيرة للشعر وللبشرة، ويدخل في صناعة العطور والكريمات الخاصّة لحل مشاكل البشرة والشعر، والمركّبات التجميلية، والمستحضرات الطبية، وبعض المراهم المفيدة للجسم.

طريقة تحضير عطر البنفسج :

يمكن استعمال عطر البنفسج في تعطير الجسم مما يعمل على الشعور بالراحة والسعادة والاسترخاء ، أو استعماله كمعطر للمنزل للحصول على نفس الفوائد الصحية والجمالية للبنفسج ، لذا يمكننا تحضير فطر البنفسج بخلط 80 مللي من الكحول ، مع 15 مللي من زيت البنفسج ، و5 مللي من الماء في زجاجة محكمة ترج جيدا وتحفظ عدة ساعات في الفريرزر تستعمل بعدها ، كما يمكن خلط زيت البنفسج مع العطر المفضل مثل زيت الورد ، زيت الياسمين ، أز زيت القرنفل ، أو زيت زهرة الخزامى ، يمكن استعمال هذا العطر لتبخير المنزل أيضا بدلا من المعطرات الصناعية الأخرى .

فوائد زيت البنفسج الجمالية :

-زيت البنفسج للعناية بالوجه :

يتميز زيت البنفسج على مجموعة من الدهون الحمضية الأحادية الغير مشبعة والتي تمثل 77% من تركيبه ، مع مجموعة من الزيوت الطيارة القادرة على التغلغل خلال مسام الجلد مما يساعد على اصلاح وترميم الخلايا التالفة في البشرة ، بالإضافة لمضادات الأكسدة ، فيتامين إي ، لذا فهو يفيد في شد البشرة ومكافحة الترهلات وأعراض الشيخوخة ، القضاء على آثار الكلف والنمش ، حب الشباب ، علاج البقع والتصبغات الجلدية مما يعمل على توحيد اللون ، يعرف زيت البنفسج بخواصة المهدئة لذا فهو يناسب البشرة الحساسة والملتهبة ، إلى جانب فاعليته المطهرة والمضادة للالتهابات .

-زيت البنفسج للعناية اليومية :

يفيد تدليك الوجه بزيت البنفسج حيث يعمل على حماية البشرة من الجفاف وتغذية الخلايا بعمق مما يحميها من التلف والتشققات ، لذا يمكن تحضير تونر من زيت البنفسج وماء الورد وحفظهما في زجاجة نظيفة محكمة الغلق للاستعمال اليومي نهارا ومساءا حتى تحصلي على نتائج مبهرة سريعة .

-زيت البنفسج لشد الجلد :

يستعمل زيت البنفسج بكثرة في المنتجعات الصحية في جلسات المساج والتدليك ، حيث يعمل زيت البنفسج على تحفيز الدورة الدموية مما يساعد في تنشيط العضلات والحفاظ على مظهرها الصحي ، كما يمنح البشرة حيوية ونعومة فائقة تشع شبابا إذ يتخلل المسام والخلايا بعمق ويوازن افراز الدهون بالجلد .

-زيت البنفسج مقشر طبيعي :

كما ذكرنا يتميز زيت البنفسج بالقدرة على تجديد الخلايا والتخلص من طبقات الجلد الميت مما يكسب البشرة مظهر صحي أكثر حيوية ، لذا يمكن تحضير خليط كم ربع كوب من السكر الأسمر ، مع خمس ملاعق من زيت البنفسج ، وملعقة نشا ، تخلط المكونات جيدا وتستعمل لتدليك الجسم بشكل دائري لمدة عشر دقائق ثم يشطف بالماء البارد ، تكرر الوصفة مرة أسبوعيا .

-زيت البنفسج لعناية بالبشرة :

يستعمل زيت البنفسج لعلاج الشعر التالف والمتقصف ، كما يعمل على تغذية الجلد وتقوية الشعر من الجذور بشكل طبيعي ، يقضي على قشرة الشعر ويمنحه نعومة وكثافة فائقة ، لذلك ينصح بتدليك فروة الرأس وخصلات الشعر وتركه لمدة ربع ساعة قبل الاستحمام مرة كل أسبوع .

-زيت البنفسج للاسترخاء وهدوء الأعصاب :

من أقدم استعمالات زيت البنفسج حيث تعمل رائحة البنفسج على الشعور بالاسترخاء وتهدئة الأعصاب مما يمنح الجسم الهدوء النفسي والراحة ، يسكن الآلام ويزيل تقلص العضلات ، يعالج القلق والتوتر ويساعد على النوم العميق ، فمن المفيد استعمال زيت البنفسج في تدليك الجسم ليلا بعد الحمام الساخن للشعور بالراحة والسعادة .

طرق استخدام زيت البنفسج

نضع عدّة قطرات من زيت البنفسج في بركة السباحة أو في مياه الاستحمام لتمنح الجسم الاسترخاء والرّاحة بعد يومٍ متعب وتمنحه رائحةً جميلة.

نقوم برجّ قنينة زيت البنفسج، ونعمل على تدليك فروة الرأس بوضع عدّة قطرات منه على الفروة لبضع دقائق، ثمّ نتركه ثلاث ساعات ثمّ نغسله، ويفضّل استخدام الزيت مرّةً كلّ يومين للحصول على النتائج المطلوبة.

نخلط ملعقةً كبيرةً من زيت اللوز، وملعقةً كبيرةً من زيت البنفسج، وملعقةً كبيرةً من زيت الورد، وملعقتان كبيرتان من النشا، وملعقتان كبيرتان من زيت السمسم، وملعقةً كبيرةً من زيت جنين القمح جيّداً، وندهن الشفاه بالخليط ثلاث مرّات يومياً؛ حيث تعمل هذه الخلطة على علاج تشقّقات الشفاه، وتمنحها رونقاً ومظهراً ممتلئاً.

نخلط كميّةً من زيت الافندر مع كميّة من ماء الورد وكميّةً من زيت الياسمين، وكميّةً من زيت البنفسج جيّداً، ونستخدم هذه الخلطة الجميلة لنعطّر بها المنزل.

فوائد زيت البنفسج الصحية

يعالج آلام المفاصل والعظام.

يمنع ظهور التشقّقات في أيّ مكان من الجسم ويساعد في التخلّص منها.

يعالج الصداع وآلام الرأس.

له دور مهم في تهدئة الأعصاب والتخلّص من الأرق.

يساعد على النوم العميق.

يعالج الحكّة والجرب.

يسهل في حركة المفاصل.

يدخل في صناعة الأسبرين والأدوية المسكّنة.

يعالج آلام الروماتيزم وآلام الظهر.

يفيد في علاج مرض عرق النسا.

يدخل في صناعة المراهم التي تعالج الآلام المزمنة ولعمل المساجات.

يمنح الجسم الاسترخاء والحيويّة.

يدخل في صناعة العطور .

يعالج الاضطرابات النفسيّة وبالتالي يمنح الجسم الراحة.

يزيل القشرة من فروة الرأس.

يساعد في إطالة الشعر ويمنحه النعومة والكثافة.

يعالج الشعر من التقصّف.

يغذّي الشعر ويقوّيه.

ينعّم البشرة ويزيد من تألّقها.

يعمل على تبييض البشرة.

يعدّل من إفرازات البشرة الدهنية.

يعالج خشونة الركبة.

فوائد زهرة البنفسج :

تستخدم زهور البنفسج كمهدئ : عند عمل شاي النفسج يمكنك إستخدامه كمهدئ للأعصاب لأنه يحتوي علي زيت الزيزفون له تأثير مهدئ للأعصاب .

البنفسج غني بالمعادن : البنفسج غني بفيتامين ج وفيتامين أ والحديد والكالسيوم الذي يساعد الجسم في علاج الأمراض المختلفة .

زهور البنفسج لعلاج نزلات البرد والإنفلونزا : زهور البنفسج من أفضل العلاجات الطبيعية التي يمكنك إستخدامها في موسم الشتاء لعلاج البرد والإنفلونزا. حيث يقوم شراب زهور البنفسج بتهدئة الحلق لأنه له أثار مهدئة للإلتهابات. كما أنه يخفف إزدحام وتورم الغدد اللمفاوية . كما يمكنك إستخدام البنفسج لعلاج السعال الجاف وإلتهاب الأذن .

زهور البنفسج للحد من الخراجات : الإستخدام الأشهر لزهور البنفسج هو الحد من الخراجات والكتل والأنسجة التليفية في الثدي . ويوصي بشاي البنفسج لعلاج سرطان الجهاز الليمفاوي .

العناية بالجلد : يمتلك البنفسج قدرة مهدئة للجلد ومن المعروف أنه يساعد في علاج العديد من الأمراض الجلدية والمشاكل المختلفة . وذلك لأنه يدخل ضمن عدد كبير من منتجات العناية بالجلد وبدلاً من إنفاق المزيد من الأموال علي المنتجات التجارية يمكنك إستخدامها كعلاج طبيعي وتوفير المال .

زهور البنفسج فعال جداً في علاج البشرة الجافة وتهدئة إلتهابات الجلد . فهو علاج طبيعي للتعامل مع المشاكل الجلدية الشائعة مثل حب الشباب والإكزيما .

علاج الصداع والإجهاد : تتمتع زهور البنفسج بخصائص مهدئة ومريحة، لذل كيمكنك إستعمالها في تخفيف الصداع والصداع النصفي وكذلك الدوار والقلق والإرهاق العصبي.

> وخصوصاً عند إستخدام زيت زهور البنفسج يمكن أن يكون بديل طبيعي للأدوية المضادة للصداع ولا يسبب الإدمان ولا يترك أي أثار جانبية .

علاج مشاكل الجيوب الأنفية : زهور البنفسج فعالة جداً في التخلص من أعراض الإضطرابات المختلفة مثل نزلات البرد وإحتقان الجيوب الأنفية وإلتهاب الحلق . فعند إستشناق زهور البنفسج وخصوصاً الأبخرة يساعد في تنظيف الرئتين من البلغم والإحتقان .

يمكنك إستنشاق الأبخرة عند إضافة القليل من زيت زهور البنفسج إلي المياه الساخنة وتغطية الرأس والعنق بمنفشة للعمل علي إستنشاق الأبخرة . كما يضيف ذلك لك فائدة أخري وهي التخلص من مسام البشرة الواسعة .

علاج الأرق : إذا كنت تعاني من الأرق والإنهاك الناتج عن المجهود اليومي أو عدم الحصول علي قسط كافي من النوم لن يصبح الجسم قادر علي أداء مهامه بشكل جيد ويصبح العقل مرهق للغاية .

وتحدث تقلبات المزاج وبالرغم من تجربة العديد من الأدوية التي أثبتت فعاليتها في تقديم حلول التخلص من الأرق إلا أنه لا يوجد أفضل من شاي زهور البنفسج لأنه يضمن لك نجاح التأثير .

زهور البنفسج تعمل كمضاد للإلتهابات : تعمل زهور البنفسج علي تخفيف الألم ويستخدم كمضاد للألام المصاحبة لإلتهاب المفاصل . ويوصي الأطباء الأشخاص الذين لديهم طفح جاف والخشونة والحكة أو إلتهاب الجلد أو الإكزيما بإستخدام زهور البفنسج .

مفيدة لصحة القلب : يطلق الكثير علي زهور البنفسج إسم أخر وهو ” مريح للقلب ” وذلك لأنه تم إستخدامه في تحقيق الراحة للقلب منذ العصور القديمة . حيث تحتوي زهور البنفسج علي كمية كبيرة من الروتين والذي يعمل تقوية الشعيرات الدموية، ويمنع تراكم الصفائح الدموية، ومضاد قوي للإلتهابات الأوعية .

إستخدام زهور البنفسج في الطهي : يمكنك إستخدام زهور البفنسج لعمل طبق سلطة لذيذة فهي زهور رائعة صالحة للأكل مما يجعلها طبق مقبلات لطيف لأي وجبة . ويمكن إستخدام الزهور في عمل العصائر أو الحلوي أو المربي .