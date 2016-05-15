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يوم كارثي في مدينة شتوتجارت

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يوم كارثي في مدينة شتوتجارت يوم كارثي في مدينة شتوتجارت

خسر شتوتجارت أمس السبت أمام فولفسبورج بنتيجة 3-1 في الجولة الأخيرة من الدوري الألماني ليتجمد رصيده عند 33 نقطة في المركز السابع عشر ويهبط رسميا للدرجة الثانية.

شتوتجارت الذي استمر في الدرجة الأولى لمدة 39 عاما وحقق لقب الدوري عام 2007 لم يكن الفريق الوحيد بهذا الاسم الذي يهبط في ختام الموسم الألماني.

فمدينة شتوتجارت تملك ثلاثة فرق تلعب في درجات ألمانيا الكروية، في إف بي شتوتجارت الذي ينافس في الدرجة الأولى، وشتوتجارت 2 وشتوجارت كيكرز يلعبان في دوري الدرجة الثالثة الألماني، الأول كان قد تأكد هبوطه منذ أسابيع والثاني هبط رسميا السبت بعد خسارة أمام فريق شيمنيتزر، ليهبط الثنائي لدوري المناطق الألماني.

اليوم الكارثي لمدينة شتوتجارت قابله يوم ملحمي في مدينة بريمن، فهبوط شتوتجارت كيكرز أكد بقاء فريق فيردر بريمن 2 بعد فوزه على ألن في الجولة الأخيرة.

في نفس الوقت الذي حقق الفريق الأول لفيردر بريمن الفوز على إينتراخت فرانكفورت بهدف في الدقيقة 88 ليهرب من مناطق الهبوط ويؤكد بقاؤه في البوندسليجا.

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