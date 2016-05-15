أخبار عاجلة

8 الصبح - رسالة صوتية من الفنان أشرف زكي ليوضح بيان نقابة المهن التمثيلية حول حادث الكنائس بالأمس -
8 الصبح - رسائل صوتية من الفنان عزت العلايلي والفنانة سهير رمزي حول تفجيرات الكنائس بالأمس -
8 الصبح - أهم وأبرز العناوين والمانشيتات للأخبار التى جاءت فى الصحف المصرية اليوم -
تصميم سرير أطفال بمؤثرات النوم في السيارات -
8 الصبح - مراسل dmc يوضح أخر المستجدات فى طنطا عقب إنفجار كنيسة مارجرجس بالامس -
هذا ما سيحدث لك اذا تناولت الزبادي بالليمون قبل النوم -
لا تهدر ماء الأرز بعد الطهي.. فوائده مذهلة -
8 الصبح - تقرير يحصد الهجمات الإرهابية التى تعرضت لها الكنيسة المصرية فى أخر 6 سنوات -
8 الصبح - مراسل dmc يوضح أخر المستجدات فى الأسكندرية عقب الحادث الإرهابي بالامس -
المالية تطرح سندات خزانة بقيمة 1.5 مليار جنيه -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

ليجا برشلونة - إشبيلية يكرر رقمه القياسي السلبي بعد 16 عاما

Google+ Print
ليجا برشلونة - إشبيلية يكرر رقمه القياسي السلبي بعد 16 عاما ليجا برشلونة - إشبيلية يكرر رقمه القياسي السلبي بعد 16 عاما

تغلب أثلتيك بلباو على ضيفه إشبيلية بنتيجة 3-1 في آخر مباراة للثنائي في الدوري الإسباني هذا العام في المباراة التي أقيمت على ملعب سان ماميس.

خسارة إشبيلية كانت الـ10 خارج أرضه هذا الموسم مقابل 9 تعادلات، أي أن الفريق أنهى الموسم دون أن يحقق أي انتصار خارج ملعبه في 19 مباراة بالرغم من وصوله لنهائي الدوري الأوروبي واحتلاله المركز السابع في الدوري.

رقم إشبيلية الكارثي ليس المرة الأولى في تاريخ النادي، فبالعودة لعام 2000، إشبيلية لم ينتصر في 19 مباراة خارج ملعبه أيضا لكنه هبط للدرجة الثانية وقتها بعدما احتل المركز الأخير برصيد 28 نقطة.

وكان أخر نادي بخلاف إشبيلية لم ينتصر طوال الموسم خارج ملعبه هو ريال مورسيا عام 2004 وهبط للدرجة الثانية بعدما حقق 26 نقطة.

ويلتقي النادي الأندلسي مع ليفربول الإنجليزي يوم الأربعاء 18 مايو في نهائي الدوري الأوروبي على ملعب سان جاكوبس بارك الخاص بنادي بازل السويسري.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع