ليجا برشلونة - إشبيلية يكرر رقمه القياسي السلبي بعد 16 عاما

تغلب أثلتيك بلباو على ضيفه إشبيلية بنتيجة 3-1 في آخر مباراة للثنائي في الدوري الإسباني هذا العام في المباراة التي أقيمت على ملعب سان ماميس.

خسارة إشبيلية كانت الـ10 خارج أرضه هذا الموسم مقابل 9 تعادلات، أي أن الفريق أنهى الموسم دون أن يحقق أي انتصار خارج ملعبه في 19 مباراة بالرغم من وصوله لنهائي الدوري الأوروبي واحتلاله المركز السابع في الدوري.

رقم إشبيلية الكارثي ليس المرة الأولى في تاريخ النادي، فبالعودة لعام 2000، إشبيلية لم ينتصر في 19 مباراة خارج ملعبه أيضا لكنه هبط للدرجة الثانية وقتها بعدما احتل المركز الأخير برصيد 28 نقطة.

وكان أخر نادي بخلاف إشبيلية لم ينتصر طوال الموسم خارج ملعبه هو ريال مورسيا عام 2004 وهبط للدرجة الثانية بعدما حقق 26 نقطة.

ويلتقي النادي الأندلسي مع ليفربول الإنجليزي يوم الأربعاء 18 مايو في نهائي الدوري الأوروبي على ملعب سان جاكوبس بارك الخاص بنادي بازل السويسري.