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الوادي الجديد ترصد 7 مليون جنيه لتطوير مشربية «غيت»

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الوادي الجديد ترصد 7 مليون جنيه لتطوير مشربية «غيت» الوادي الجديد ترصد 7 مليون جنيه لتطوير مشربية «غيت»

مراسل – «ONA»

أعلنت محافظة الوادي الجديد، اليوم الأحد، عن اعتماد 7 مليون جنيه لتطوير حي مشربية ” غيت ” بالخارجة ،ضمن خطط تطوير المناطق العشوائية والشعبية القديمة بالمحافظة.

وقالت المهندسة إيمان حسين، مدير إدارة التطوير الحضاري بمحافظة الوادي الجديد، إنه تم توفير الاعتمادات المالية اللازمة، لتنفيذ المرحلة الأولي من تطوير حي مشربية “غيت” شاملة تطوير مرفقي الصرف الصحي ومياه الشرب .

وأضافت أن المحافظة بصدد تطوير 3 أسواق بمدن بلاط، وموط​، وباريس، ضمن خطط تطوير المناطق العشوائية، وتحويل المناطق الشعبية إلى مناطق حضارية بالمحافظة.

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