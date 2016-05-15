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تنظيم داعش يعلن مسؤوليته عن تفجير مصنع للغاز شمالى بغداد

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تنظيم داعش يعلن مسؤوليته عن تفجير مصنع للغاز شمالى بغداد تنظيم داعش يعلن مسؤوليته عن تفجير مصنع للغاز شمالى بغداد

>قالت مصادر من الشرطة العراقية إن هجمات انتحارية أعلن تنظيم داعش مسؤوليته عنها استهدفت مصنعا حكوميا لغاز الطهى شمالى بغداد اليوم الأحد مما أسفر عن مقتل 11 شخصا على الأقل بينهم رجال شرطة وإصابة 21 آخرين.

وذكرت المصادر أن سيارة ملغومة يقودها انتحارى انفجرت عند مدخل المصنع الواقع فى منطقة التاجى نحو الساعة 0600 بالتوقيت المحلى (0300 بتوقيت جرينتش) ليمهد الانفجار لدخول ما لا يقل عن ستة مهاجمين يرتدون أحزمة ناسفة إلى المصنع حيث اشتبكوا مع قوات الأمن.

وقال متحدث باسم قيادة عمليات بغداد إن النيران اشتعلت فى ثلاثة من مخازن المصنع وسط أعمال العنف قبل أن تتمكن قوات الأمن من السيطرة على الوضع.

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مصر 365