أخبار اليمن..مقتل 25 مجندا فى هجوم استهدف الشرطة اليمنية تبنته داعش

تضمنت أخبار اليمن اليوم الأحد مقتل 25 مجندا عندما فجر انتحارى نفسه وسط تجمع لهم فى مقر للشرطة اليمنية عند أطراف مدينة المكلا بجنوب شرق اليمن، بحسب مسؤول ومصادر طبية، فى هجوم تبناه تنظيم داعش.

والهجوم هو الثانى منذ الخميس يستهدف قوات الأمن ويتبناه التنظيم قرب المكلا، مركز محافظة حضرموت، والتى استعادت القوات اليمنية بدعم من التحالف العربى بقيادة السعودية السيطرة عليها فى أبريل، بعد أن خضعت لسيطرة القاعدة قرابة عام.

>