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هاآرتس:الأجهزة الأمنية الإسرائيلية قلقة من ليلة اليوم الأول من شهر رمضان

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هاآرتس:الأجهزة الأمنية الإسرائيلية قلقة من ليلة اليوم الأول من شهر رمضان هاآرتس:الأجهزة الأمنية الإسرائيلية قلقة من ليلة اليوم الأول من شهر رمضان
ذكرت صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية أن الأجهزة الأمنية الإسرائيلية تشعر بقلق بالغ من ليلة اليوم الأول من شهر رمضان التى ستشهد الليلة الأولى منه مسيرات حاشدة للفلسطينيين بمدينة القدس فى ذكرى "يوم القدس" الموافق 5 يونيو من كل عام .

وأضافت الصحيفة أنه فى هذا اليوم تقوم فلسطين بمظاهرات لكونه اليوم الذى قامت فيه إسرائيل باحتلال مدينة القدس عام 1967، وتقوم فيه أيضا عناصر من اليمين بمظاهرات مقابلة احتفالا بهذا اليوم، وتخشى الأجهزة الأمنية من اندلاع مواجهات دامية فى هذا اليوم.

وأوضحت الصحيفة أنه من المتوقع أن ينتهز الفلسطينيين صلاة التراويح التى تبدأ فى ليلة اليوم الأول من شهر رمضان، وتحضر فيه أعداد كبيرة للصلاة بالمسجد الأقصى لحشد أكبر عدد من المتظاهرين الفلسطينيين .

وأشارت الصحيفة إلى أنه فى العام الماضى وقعت مواجهات عنيفة عندما قام مجموعة من الإسرائيليين بمسيرة نحو حائط المبكى واشتبك معهم مجموعة من الفلسطينيين واستخدموا خلالها الحجارة لرشق قوات من الشرطة ومن الإسرائيليين .
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